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「全家」推3大省錢戰略！民生用品限時憑點數加購半價

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「主副配」推出飯、麵、便當等主食，搭購水果、沙拉、湯品指定副餐1件省5元，搭購指定Let’s Tea、FMC飲品省10元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「主副配」推出飯、麵、便當等主食，搭購水果、沙拉、湯品指定副餐1件省5元，搭購指定Let’s Tea、FMC飲品省10元。圖／全家便利商店提供

支援股民省錢護荷包，全家便利商店即日起限時推出三大省錢戰略，包括最低49元起銅板價超值組合餐，、Let’s Café搭minimore甜點享半價優惠；每周LINE會員優惠活動及「康康五」周末優惠更有Fami!ce霜淇淋買一送一、Let’s Café特濃拿鐵第2杯10元好康；「全家」會員APP更可使用Fa點加價購，只需半價即可兌換FMC衛生紙等多項商品。

為提供更精省的餐食選擇，「全家」推出24小時餐促優惠，「餐餐超值配」共有麵包、吐司、飯糰、三明治等超過百項早餐商組，搭購豆漿、Let’s Café指定飲品，最低可享49元起優惠；「主副配」則推出飯、麵、便當等主食，搭購水果、沙拉、湯品指定副餐1件省5元，搭購指定Let’s Tea、FMC飲品省10元；下午茶不可錯過購買中杯以上Let’s Café指定飲品，享minimore甜點半價優惠；「全家」友善食光機制，鮮食商品到期前7小時可打7折，還可於會員APP「地圖趣」友善食光地圖查詢。

「全家」於4月9日至4月13日限時5天推出LINE好友會員優惠，首推Let’s Café特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）、Let’s Tea四季春青茶可享同品項第二杯10元；另有M&M’S迷你巧克力、日清奶油三明治、隨緣紅燒燉菇湯麵等都享有好康優惠。4月11日至4月13日推出「康康五」活動，多樣人氣商品可享同品項買一送一，包括Fami!ce霜淇淋、喝的霜淇淋、阿奇儂X鮮乳坊白巧克力戀乳雪糕、杜老爺藍莓優格雪糕、威德in運動補給飲料、FamiCollection鹼性離子水（800ml）等。

此外，即日起至4月29日只要憑「全家」會員點數加購，整串衛生紙、廚房紙巾都能半價入手，不到百元帶回家；Let’s Café也有優惠，經典美式咖啡20元有找；哈逗堡熱狗（原味爆汁／經典原味）憑點數加購也能以銅板價18元享用。

●附註：詳細優惠活動以門市、APP公告為準。

全家便利商店「友善食光」機制，鮮食商品到期前7小時可打7折，還可於會員APP「地圖趣」友善食光地圖查詢。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「友善食光」機制，鮮食商品到期前7小時可打7折，還可於會員APP「地圖趣」友善食光地圖查詢。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月11日至4月13日推出「康康五」活動，多樣人氣商品可享同品項買一送一，包括Fami!ce霜淇淋、喝的霜淇淋。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月11日至4月13日推出「康康五」活動，多樣人氣商品可享同品項買一送一，包括Fami!ce霜淇淋、喝的霜淇淋。圖／全家便利商店提供
全家便利商店購買中杯以上Let’s Café，搭minimore享甜點半價優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店購買中杯以上Let’s Café，搭minimore享甜點半價優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月9日至4月13日限時5天推出LINE好友會員優惠，首推Let’s Café特濃拿鐵可享同品項第2杯10元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店4月9日至4月13日限時5天推出LINE好友會員優惠，首推Let’s Café特濃拿鐵可享同品項第2杯10元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「餐餐超值配」推出麵包、吐司、飯糰、三明治等超過百項早餐商組，搭購豆漿、Let’s Café指定飲品，最低可享有49元起優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「餐餐超值配」推出麵包、吐司、飯糰、三明治等超過百項早餐商組，搭購豆漿、Let’s Café指定飲品，最低可享有49元起優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至4月29日憑會員點數加購，整串衛生紙、廚房紙巾都能半價入手，不到百元帶回家。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至4月29日憑會員點數加購，整串衛生紙、廚房紙巾都能半價入手，不到百元帶回家。圖／全家便利商店提供

地圖 衛生紙 霜淇淋

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