迎接母親節商機 星展推出聚餐、購物及旅遊優惠

母親節檔期即將開打，星展銀行（台灣）推出一系列刷卡優惠，包括聚餐、購物和旅遊，卡友持卡消費Buffet平日滿1000元折200元，百貨購物享最高8%回饋，還可搭配「摘星計畫」最高獲得NT$6,000刷卡金。

即日起至6月30日前，星展卡友於平日前往全台漢來海港、全台饗食天堂、寒舍艾美探索廚房等指定Buffet餐廳用餐，單筆消費滿1000元，即現折200元，最高可現折400元。

此外，「聚餐用心刷」活動自2月3日起至4月30日，於國內餐廳單筆消費滿1,000且累積兩筆（含以上）交易，並於指定時間內完成登錄，筆筆可享12%回饋，最高可拿800元。

因應各大百貨的母親節檔期優惠展開，無論是新光三越、SOGO、遠東百貨等全台知名商場，星展銀行皆提供卡友最優惠的購物回饋，即日起至4月17日前，只要於指定百貨單筆消費滿1萬元，即可享最高8%回饋，回饋金額上限1.6萬元。

旅遊方面，即日起至6月30日，持星展信用卡於全球知名訂房平台如Agoda、Booking.com、Trip.com、Expedia、Hotels.com、Airbnb預訂飯店或機票，不僅可享線上訂房最高現折15%，完成活動登錄還可額外獲得限時加碼6%刷卡金。