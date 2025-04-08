股市大起落免驚！車牌有「9、4、5、3」 劍湖山門票1折

昨（7）日台股迎來史詩等級的重挫，已讓無數投資人心碎，近日還有可能起起伏伏，在這股難測氛圍中，劍湖山世界小編祭出超暖心貼文，於4月9日起，只要車牌符合「9、4、5、3」、門票最低99元起，讓遊客來樂園「就是有鬆」。

劍湖山小編描述，「這裡最大容納量30,000人，只比大安森林公園少一點，想坐『擎天飛梭－極速落體』？我們也有，但我想大家今天坐了一整天都沒動，應該暫時不想搭」。也趣味介紹園區內的4萬棵喬灌木、樂園美食，以及超過3,000個停車位，劍湖山渡假大飯店還有293間客房與各項優惠。

小編同時送上暖心雞湯：「面對史詩級的跌跌不休，除了『面對它、接受它、處理它、放下它』，真的要睡公園？你可以選擇更好的，這裡就是『劍湖山世界主題樂園 』，歡迎大家來樂園，保證9453 『就是有鬆』」。貼文引發眾多網友熱烈回響，甚至有網友搞笑肯定，「跳樓前先進遊樂園支持一波」。

暖心活動自4月9日至6月1日，車牌號碼符合「9、4、5、3」，4碼全中、門票1折（原價999元）、只要99元；任中2碼、門票299元；任中1碼、門票399元。可查劍湖山官網：https://reurl.cc/Q52nbp。