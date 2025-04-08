台股暴跌股民不吃土！超商、量販優惠時段一次看 全聯便當中午就打折

美國總統川普日前宣布對等關稅政策引發全球股市劇烈震盪，台股7日幾乎全面跌停，重挫逾2000點，刷新歷史紀錄，讓不少股民悲從中來「要睡公園吃土了」。面對一片慘綠的股市，《聯合新聞網》整理超商、超市等各大通路鮮食與熟食的優惠時段，股民「不吃土」一起撐過去。

※快速記憶法：上午10點7-11／全家；下午1點全聯(便當)、3點美廉社、4點全聯、4點半OK／頂好、5點全家／家樂福、6點萊爾富、7點星巴克／全聯(便當)／愛買、8點7-11、9點義美／爭鮮。





7-ELEVEN「i珍食」：3個折扣時段、最低65折

上午10時至下午5時、晚上8時至隔日凌晨3時皆打65折，晚上7時至7時59分則是8折。品項包含即期的微波食品、麵包、飯糰、水果、甜點等，可透過「OPEN POINT」APP的「i珍食地圖」查詢各門市品項和庫存。另外各門市也會有個別限定的隱藏優惠或出清品。

全家「友善食光」：2個折扣時段、打7折

依鮮食商品有效期限前7小時開始打7折，分為早上10時起、下午5時起。品項包含即期的微波食品、麵包、飯糰、沙拉、水果、甜點等，可透過「FamilyMart」APP內「地圖趣」下的「友善食光」查詢各門市品項和庫存。

萊爾富「惜福食堂」：下午6時起打7折

晚上6時至0時，將在6小時內到期的鮮食商品打7折。品項包含微波食品、麵包、飯糰等，可透過「Hi-Life VIP」APP查詢各門市品項和庫存。

OK便利商店：4大超商最低、打6折

下午4時30分至晚上10時30分，鮮食、麵包打6折，需直接前往門市尋找。





全聯福利中心「惜食計畫」：3時段依商品分類，最高6折

現做便當下午1時至2時、晚上7時至8時，打6折至8折；生鮮蔬果、麵包及甜點為上午8時至下午4時8折、之後6折；部分鮮食在下午4時後也會打6折。可透過「PX Pay」APP的「惜食計畫」查詢當日生鮮折扣商品。

頂好：下午4時30分起，愈晚折愈多

下午4時30分至10時30分，部分即期品6折，但優惠商品視店家而定。

美廉社：2時段依商品分類，品項最多

上午10時至12時為肉、菜等生鮮食品優惠時段，下午3時起為飲料烘焙類優惠時段，雖然各家店即期商品種類不一，但除生鮮、飲料外，其他日用品、泡麵、餅乾等商品也有不定期折扣。

家樂福：下午5時起，愈晚折愈多

下午5時至晚上9時，熟食區8折起跳，愈晚折扣愈高；烘焙區在晚上8時後也有機會出現買2送1、或8折優惠。

愛買：晚上7時起，愈晚折愈多

晚上7時30分至8時，各類熟食、麵包優惠5折起，晚上9時至打烊還會有折扣不等的限時特惠。





義美食品：2個折扣時段、最低5折

麵包晚上7時起7折、9時起至打烊再降為5折。

爭鮮迴轉壽司：晚上9時起，鮮食5折至8折

晚上9時起，即期鮮食優惠5折至8折、或買一送一，視門市而定。

星巴克「珍食計畫」：晚上7時起，指定食品7折

晚上7時起指定食品打7折，品項包括麵包、點心、三明治、蛋糕及現烤類。