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台股崩盤自救指南 7-ELEVEN祭衛生紙、牙膏、洗衣球買一送一

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN支援全民守護荷包 衛生紙、牙膏、面紙等買一送一。統一超/提供
7-ELEVEN支援全民守護荷包 衛生紙、牙膏、面紙等買一送一。統一超/提供

台股一片慘綠、荷包餘額直線下滑！7-ELEVEN秒懂全民心聲，火速祭出「守護荷包」自救大作戰，即日起在全台實體門市推出多項買一送一優惠，包括濕紙巾、衛生棉、牙膏、面紙、洗衣球等日用品全數入列，幫大家精省日常開銷。

7-ELEVEN支援全民守護荷包，即日實體門市指定濕紙巾、衛生棉、牙膏、面紙、洗衣球祭出買一送一優惠；同時「i珍食」計畫涵蓋冷藏鮮食、甜點、常溫烘焙等類別逾500種選擇，指定時段最低65折優惠；個別門市限定隱藏半價出清折扣商品，如罐裝飲料、零食、指定日用品等。

OPENPOINT點數生態圈推出有咖啡、鮮食訂閱制與組合餐優惠，且OPENPOINT點數可當現金使用直接折抵，方便又省錢；7-ELEVEN i預購自4月7日至13日「週週好給利」及「食在好划算」活動，針對民生必需品與冷凍生鮮調理商品下殺63折起。網購商城iOPEN Mall更推出純金9999 黃金小金豆，1g重3,900元，小資族保值儲蓄首選。

7-ELEVEN長期推動平價優惠，觀察個人化、小家庭、租屋族購物就近補給需求，消費者購買三餐併買民生用品機率成長，尤其住家型商圈門市在晚間19到22點更是衛生紙、鮮乳等採買高峰時段，主要是7點之後即為i珍食時段，搭配指定日用品買一送一，若使用OPENPOINT點數折抵購物金，就近就能日日平價過好日。

7-ELEVEN線上線下多元食飲優惠活動，OPENPOINT APP行動隨時取自4月10日至4月17日推出CITY系列多組數優惠，同時提供「訂閱制」超過20種訂閱組合、折扣下殺最低64折起，最高現省290元，從燴飯、粥品、丼飯、燉飯等各種中西式美味料理，到每日提神咖啡、現調茶飲、果汁一應俱全，且人人可開團與同事、親友共享，線下「超值組合」4月2日至29日精選指定三明治、麵包、飯糰、熱壓土司、漢堡等多種主食可搭配指定飲料、CITY CAFE等飲品享45元至95元超值價。

7-ELEVEN兼顧珍惜食物與優惠的「i珍食」計畫，不僅於OPENPOINT APP開設「i珍食地圖」能快速查詢鄰近門市的商品和數量，預先查詢鄰近範圍的7-ELEVEN門市商品庫存狀況，可事先訂閱喜愛的商品及常到訪的門市，APP可即時通知，輕鬆打造個人「Wish list」。

此外，「i珍食」還可外送到家！foodomo外送平台提供「i珍食」外送服務，消費者無須到店即可在foodomo外送平台上尋寶找好康優惠。7-ELEVEN與外送平台foodomo 即日起至4月15日祭出優惠活動，推薦可購買鮮食和鮮奶、衛生紙等民生必需品，新客首購限定輸入「幸運七」消費滿198元享5折，以及不限新舊客可使用5次的優惠碼「週五買鮮乳」，消費滿299享95折，最高折100元，i珍食商品也可參與，折上折更優惠。

OPENPOINT 消費

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