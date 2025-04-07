「騎到飽」回來了 Gogoro推指定時段換電免費最低每月488元

電動機車龍頭Gogoro今日宣布，推出「488/888騎到飽方案（指定時段換電免費）」，單顆電池版本每月488元、二顆電池版本每月888元的超值選擇，適用所有Gogoro及PBGN新舊車主，享每日14小時指定時段內不限次數換電免費，期望滿足多樣生活型態的騎乘需求。

Gogoro表示，目前在全台佈建超過2700座電池交換站，投入超過140萬顆電池，平均每站配置45顆電池，致力提供車主最全面的服務量能，並持續透過Gogoro能量管理系統觀察騎士騎乘行為，深化換電體驗。

Gogoro表示，「488/888騎到飽方案（指定時段換電免費）」特別適合追求經濟實惠的學生、工作時間彈性的業務或自由業者、排班輪班的職場人等，無論是通勤、洽公或日常移動，在指定時段裡換電免費，更可以掌控每月騎乘成本，輕鬆自在暢行無阻。

Gogoro指出，透過「削峰填谷」智慧能源管理概念，降低「488/888騎到飽方案（指定時段換電免費）」方案車主的騎乘成本，並進一步分散車主換電時段需求，強化整體能源網路運作效率，同時期望提升全體車主換電滿意度，提供更優質穩定的換電服務。