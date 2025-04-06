清明連假1日限定！愛買量販APP會員全館滿2千享9折
把握清明連假尾聲，愛買量販持續推出多項優惠活動，4月6日當天，愛買APP會員更享有1日限定「滿2,000元享9折」優惠，單筆最高可獲得300元回饋，此次活動眾多品類及品牌同步加碼優惠，包括適合準備春季旅遊必備用品、居家除霉或是個人清潔等商品，邀請民眾把握清明連假將各種生活必需品一次補齊。
5月報稅季前省荷包，愛買量販於清明連假最後1天推出全館滿額優惠，愛買APP會員4月6日獨享全館單筆付款金額「滿2,000元享9折」優惠，折扣金額以電子現金抵用券贈送，單筆最高回饋300元，每會員可回饋1次。
除了APP會員全館滿額折扣外，眾多商品類別也同步加碼優惠，包括購買行李箱、背包、旅遊配件單筆滿1,800元現折180元，最高現折900元；指定髮類商品單筆滿499元現折80元；永豐餘紙類商品單筆滿399元現折40元，最高可折200元；花仙子克潮靈系列單筆滿199元現折15元，最高可折30元；舒酸定/牙周適系列單筆滿399元現折40元。
愛買APP會員購買電視、冰箱、洗衣機、冷氣單筆滿5,000元送500元家電現金電子抵用券；購買服飾內著、家紡、鞋類單筆滿1,500元，即送150元織品現金電子抵用券。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言