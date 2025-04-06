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清明連假1日限定！愛買量販APP會員全館滿2千享9折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
把握清明連假尾聲，愛買APP會員限定1日優惠折扣超驚喜。圖／愛買量販提供
把握清明連假尾聲，愛買APP會員限定1日優惠折扣超驚喜。圖／愛買量販提供

把握清明連假尾聲，愛買量販持續推出多項優惠活動，4月6日當天，愛買APP會員更享有1日限定「滿2,000元享9折」優惠，單筆最高可獲得300元回饋，此次活動眾多品類及品牌同步加碼優惠，包括適合準備春季旅遊必備用品、居家除霉或是個人清潔等商品，邀請民眾把握清明連假將各種生活必需品一次補齊。

5月報稅季前省荷包，愛買量販於清明連假最後1天推出全館滿額優惠，愛買APP會員4月6日獨享全館單筆付款金額「滿2,000元享9折」優惠，折扣金額以電子現金抵用券贈送，單筆最高回饋300元，每會員可回饋1次。

除了APP會員全館滿額折扣外，眾多商品類別也同步加碼優惠，包括購買行李箱、背包、旅遊配件單筆滿1,800元現折180元，最高現折900元；指定髮類商品單筆滿499元現折80元；永豐餘紙類商品單筆滿399元現折40元，最高可折200元；花仙子克潮靈系列單筆滿199元現折15元，最高可折30元；舒酸定/牙周適系列單筆滿399元現折40元。

愛買APP會員購買電視、冰箱、洗衣機、冷氣單筆滿5,000元送500元家電現金電子抵用券；購買服飾內著、家紡、鞋類單筆滿1,500元，即送150元織品現金電子抵用券。

即日起至4月8日萬代吉伊卡哇造型可可味餅乾單包特價55元，任選2包99元。圖／愛買量販提供
即日起至4月8日萬代吉伊卡哇造型可可味餅乾單包特價55元，任選2包99元。圖／愛買量販提供
迎接春季旅遊旺季，愛買量販4月8日前購買行李箱、背包、旅遊配件單筆滿1,800元現折180元，最高現折900元。圖／愛買量販提供
迎接春季旅遊旺季，愛買量販4月8日前購買行李箱、背包、旅遊配件單筆滿1,800元現折180元，最高現折900元。圖／愛買量販提供

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