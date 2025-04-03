世壯運狂撒優惠！新竹以北2000店聯手 選手泡湯5折、運動潮牌7折

2025雙北世壯運將於5月17日到30日舉行，預計吸引2萬5千名國內外選手及觀賽民眾，為此，世壯運執行委員會推出系列2000間特約店家，遍佈雙北、宜蘭、桃園、新竹縣市等，像是選手到北投泡湯直接享5折；「摩曼頓」更提供折扣給民眾及選手，讓賽事帶動觀光。

世壯運執行委員會表示，雙北世壯運不僅是一場運動賽會，更是一場融合運動、文化與觀光的盛會，因此串連縣市場館周邊商圈、夜市、商場，邀集超過2000間特約店家，提供選手專屬優惠或一般民眾消費優惠，盼透過國際賽事的影響力延伸到城市每處角落。

世壯運執行委員會介紹，台北市「北投水美溫泉會館」提供民眾，凡是消費即贈送強效保濕面膜；選手憑認證卡還可享泡湯5折優惠，幫助舒緩運動後的疲勞。新北市三峽民權商圈的「李記鵝肉」推出選手及民眾用餐即享9折優惠。

另外，休閒運動品牌「摩曼頓」提供民眾2000元折200元的優惠；選手憑認證卡則可享單筆消費7折的超值折扣，讓喜愛運動的朋友們來選購。

世壯運執行委員會說，特約店家資訊已全面上線於世壯運官方網站，提供店家詳細介紹、特色、優惠內容與位置資訊，並整合Google地圖，方便選手與民眾規畫行程，在運動與旅遊之間找到完美平衡。