挑戰台灣百貨精品回饋天花板 台北101首創LV優惠

台北101上半年最強購物活動母親節檔期將於9日登場，台北101表示，國際精品、流行服飾單筆每滿8,000送800，刷聯名卡再享3%回饋，最高可達13%。此外，台北101首度推出LV禮遇，黃金周母親節期間，台北101針對從不折扣的LV推出滿10萬回饋2,000元優惠，聯名卡友獨享，挑戰台灣百貨精品回饋天花板。

台北101購物中心推出黃金周（4月2日-4月8日）、與母親節（4月9日-5月11日）購物回饋，其中，台北101聯名卡友專屬的「LV天王購物方案」，頂級精品Louis Vuitton路易威登首度參與回饋，4月2日至5月11日期間，卡友可享當日單筆滿10萬贈2千電子抵用券，再加上刷卡筆筆3%回饋，聯名卡友刷LV基本就有最高5%回饋。

黃金周期間會員持聯名卡及中信銀行信用卡來店消費單筆滿1,000元，即可兌換奎士咖啡即萃黑咖啡兌換券一張（限量4,000張），奎士咖啡被譽為台北最美咖啡廳，是名人與KOL的打卡聖地，透過精品級的美感與咖啡香，傳達品味生活的態度。此外，母親節期間，台北101會員全館消費單筆滿3,000元，即贈大都會藝術博物館2025亞洲巡迴展貴賓門票2張（限量1,000份），紐約大都會藝術博物館為世界四大博物館之一，2025年展開的世界巡迴展，僅停留韓國與台灣各一站。台北101以國際性指標地位合作宣傳展覽，邀會員一同感受世界級藝術的魅力。