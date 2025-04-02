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如何一天餐費只花100元內？ 他分享「7方法」準備三餐： 能省很多

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享吃飯省錢技巧，他一天的餐費不到100元，此文一出，不少人也分享省錢妙招及技巧。示意圖／ingimage
有網友分享吃飯省錢技巧，他一天的餐費不到100元，此文一出，不少人也分享省錢妙招及技巧。示意圖／ingimage

月底總是會有不少學生和上班族想盡辦法節省餐費。一名網友分享吃飯省錢技巧，他一天的餐費不到100元，早餐2片吐司加荷包蛋總共16元，午餐公司有供餐，晚餐則是1包泡麵和中華豆腐再加一顆滷蛋，總共39元，一日兩餐共55元。

一名網友在Dcard「心情板」分享，一天花不到100元的方法，一包8片吐司42-69元，他選最便宜的42元及一盒雞蛋51元，早餐吃2片吐司加荷包蛋，共計16元。午餐有公司供餐，晚餐則是一包泡麵15元、中華豆腐14元再加一顆滷蛋10元，共計39元。一日兩餐共55元。若改為營養麵條100克是8元、菜市場板豆腐10元，可多省11元。此文一出，不少人也分享省錢妙招及技巧。

有網友認為這樣的吃法相當不健康，「認真問這樣吃排便順暢嗎？ 因為看起來沒有什麼纖維素」、「在吃飯省下的錢，通常會用醫藥費付回來」、「與其節流不如開源！！節流的原因？」。

不少網友分享健康又省錢的吃法，「推罐裝麥片，可以配各種沖泡堅果飲，蔬菜買冷凍青花菜，蛋白質選豆腐或雞蛋，這樣超健康，一天還不到100元，之前才吃了一個月體脂19%降到14%，吐司吃不飽，便宜吐司材料也很不健康」、「現在買高麗菜一顆全聯38，可以吃一個禮拜，多多補充蔬菜」、「如果都能自己下廚的話，市場雞蛋一斤40元，正常大小約10顆，傳統市場製麵，白麵條一斤27元、高麗菜一斤9元、青江菜一斤15元、櫛瓜一條25元、雞胸肉一斤100元，其實分算下來一天餐費100元，也能吃得蠻營養」。

有網友分享幾個app和地點也可以買到便宜餐點，按照這些方法準備三餐，應該能省不少。

Tasteme (惜食App)

跟許多店家合作，特定時段提供良食福袋，50元就可買到半價食物。

剩食餐廳 - 華美社區剩食廚房 (台中)

提供隨喜投錢的餐點，18:30開始營業，除了供應飯菜有時也會有飲料，經常會有一些店家提供賣不完的甜點，由於很熱門，因此沒提早去可能吃不到。

FB社團 - 盛食驛站

大家會分享要送的即期食品及在哪些地點送便當。

7-11 i珍食、全家友善食光

超商即將過期的食品，價格非常優惠，因為需求大，有點難搶且難吃飽。

全聯美味堂福利餐盒

全聯推出的福利餐盒，每盒只要60元，包含飯菜和肉類等，性價比非常高。有限定販售時間有限，且並非每家全聯都有，建議查詢當地店鋪是否有販售。

回家吃家人煮的飯

有時候跟家人共用餐食也是一種省錢的好方法，自己煮的飯不僅便宜，還能保持健康。

遊民據點食物

若不介意異樣眼光，可以去遊民據點（如車站或公園），經常有人發物資、食物，多到遊民還會挑菜色。

珍食 省錢

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