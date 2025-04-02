TWQR乘車碼限時免費搭車 悠遊付繳牌照稅2%回饋抽iPad

「TWQR乘車碼」近日正式上線了！不怕沒帶錢包、車票、卡片，只要手機裡有支援TWQR的支付APP，就能輕鬆搭乘各種交通工具。由財金公司整合「QR Code共通支付標準」與「交通運輸票證二維條碼資料格式標準」，透過「電子支付跨機構共用平臺」，串連銀行與電子支付機構，民眾只要使用平常慣用的支付APP，就能搭車暢行無阻。

首波支援的金融機構包含臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政等9家。民眾只需「開啟付款APP」、「點選乘車碼」、「貼近讀碼設備」，即可在高雄捷運、高雄輕軌、台中捷運、新北捷運，及各縣市合作之公車、渡輪等大眾運輸，從帳戶直接扣款支付車資。更預告將於4月15日至12月31日推出優惠活動，使用「TWQR乘車碼」掃碼支付票價，可享100%全額回饋。

其中，一卡通iPASS MONEY是唯一具有完整橫跨全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳4大場景的電子支付工具，目前已支援高雄地區全運具、新北捷運、台中捷運及公車等場域，使用廣度居業界之冠。而高雄市更是全台首個全運具QR乘車碼支付的城市，市民搭乘捷運、公車、輕軌或渡輪，只需透過手機中的iPASS MONEY乘車碼即可快速搭車。

牌照稅自4月1日起開徵，月底前只要使用悠遊付繳納牌照稅，每筆扣款享2%現金回饋，每戶上限150元，先扣款先得回饋，額滿即止；若繳牌照稅稅額累滿10,000元且使用悠遊付錢包/銀行帳戶消費扣款累計滿1,000元，送總價值600元現金回饋券，限量1,000名，每戶限贈1次。活動期間使用悠遊付每繳1筆牌照稅，還可參加iPad mini抽獎。