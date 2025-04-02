生日有「1或8」送串炸鮮貝！2007出生送「品田證件夾」
王品旗下「品田牧場」為慶祝18週年生日，即日起至5月15日期間，推出壽星專屬優惠。凡2007年出生的顧客，即可獲贈「品田豬太郎證件夾」；生日月份或日期，有「1」或「8」者，消費則可獲贈「串炸鮮貝」。另外參與打卡活動，並有機會獲得「品田豬排抱枕」。
2007年創立至今的「品田牧場」，以2公分厚的炸豬排為招牌，每月平均炸出10萬片豬排，堆疊起來相當於3座台北101。今年除了陸續開設台北桂林家樂福、中壢家樂福、屏東太平洋美食街和三重等分店外，年底前計畫再開設8間分店。
「品田牧場」為慶祝18歲成年，即日起至5月15日期間，2007年（民國96年）出生的民眾，內用消費任一客套餐並出示印有生日的證件，送限量「品田豬太郎證件夾」。另外任一年份出生者，生日月份或日期，有「1」或「8」，消費任一套餐則可獲贈「串炸鮮貝」。
針對全台21間門店，並設置自拍神器「18拉系凸面鏡」，用魚眼廣角鏡頭，拍出1人可愛、多人輕鬆入鏡。5月15日前參與打卡任務，還有機會抽中「品田豬排抱枕」。官方line帳號也提供週年慶活動，有機會兌換季節聖代、香酥海老或炙燒明太子魷魚等餐點。
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