生日有「1或8」送串炸鮮貝！2007出生送「品田證件夾」

王品旗下「品田牧場」為慶祝18週年生日，即日起至5月15日期間，推出壽星專屬優惠。凡2007年出生的顧客，即可獲贈「品田豬太郎證件夾」；生日月份或日期，有「1」或「8」者，消費則可獲贈「串炸鮮貝」。另外參與打卡活動，並有機會獲得「品田豬排抱枕」。

2007年創立至今的「品田牧場」，以2公分厚的炸豬排為招牌，每月平均炸出10萬片豬排，堆疊起來相當於3座台北101。今年除了陸續開設台北桂林家樂福、中壢家樂福、屏東太平洋美食街和三重等分店外，年底前計畫再開設8間分店。

「品田牧場」為慶祝18歲成年，即日起至5月15日期間，2007年（民國96年）出生的民眾，內用消費任一客套餐並出示印有生日的證件，送限量「品田豬太郎證件夾」。另外任一年份出生者，生日月份或日期，有「1」或「8」，消費任一套餐則可獲贈「串炸鮮貝」。