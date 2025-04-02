快訊

金秀賢「未對金賽綸道歉」惹怒家屬　8好友將發聲明戳破謊言

富比士2025年億萬富豪榜出爐 台灣排名居前的是他們仨

中職／克迪掉5號洋投因生涯規畫離隊 兄弟回歸4位外援

4月中壢「這」咖啡廳推出雙倍折扣優惠 還有免費課程

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
為響應世界地球日活動，桃園市青年事務局4月起於ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地推出「One Step Green」永續主題月活動，即日起至4月底止，每周均有永續推廣活動及親子教育課程，更推出自備環保杯購買飲品享折扣及響應回收抽獎活動。圖／桃園市青年局提供
為響應世界地球日活動，桃園市青年事務局4月起於ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地推出「One Step Green」永續主題月活動，即日起至4月底止，每周均有永續推廣活動及親子教育課程，更推出自備環保杯購買飲品享折扣及響應回收抽獎活動。圖／桃園市青年局提供

為響應世界地球日活動，桃園市青年事務局4月起於ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地推出「One Step Green」永續主題月活動，即日起至4月底止，每周均有永續推廣活動及親子教育課程，更推出自備環保杯購買飲品享折扣及響應回收抽獎活動，邀請民眾一起用實際行動來支持永續生活，為愛護地球做出更具體的貢獻。

永續主題月活動包含綠生活宣導、回收材料及塑膠再生體驗工作坊等10多場課程，例以老屋及中古家具回收木料重新製作、海廢回塑及重塑，強調永續循環再製。另也推出永續主題親子課程，如再生紙小書工作坊、食農教育農糧饗宴等，基地輔導展售商店及在地創生團隊等也響應永續月活動推出主題課程，從手作中學習如何與環境共生。

青年局長侯佳齡表示，一號空間地方創生基地為桃園首座地方創生基地，是一個促進地方創生發展與創新實踐、支持並輔導在地創生品牌提供產品上架、協助產品驗證及提供多元活動的場域空間。本次透過永續主題月活動，讓每個微小改變累積成推動永續的關鍵力量，並達到推廣地方創生基地目的。

即日起至4月30日止，凡於基地輔導進駐品牌IN BAR咖啡廳自備環保杯購買飲品，享有雙倍折扣優惠，並辦理「響應回收抽獎活動」，活動期間內，只要攜帶廢電池0.5公斤或塑膠袋20個到基地指定回收點，即可兌換抽獎券乙張，活動將於4月27日當天抽出幸運得主，送出豐富的綠色好禮。

為響應世界地球日活動，桃園市青年事務局4月起於ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地推出「One Step Green」永續主題月活動，即日起至4月底止，每周均有永續推廣活動及親子教育課程，更推出自備環保杯購買飲品享折扣及響應回收抽獎活動。圖／桃園市青年局提供
為響應世界地球日活動，桃園市青年事務局4月起於ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地推出「One Step Green」永續主題月活動，即日起至4月底止，每周均有永續推廣活動及親子教育課程，更推出自備環保杯購買飲品享折扣及響應回收抽獎活動。圖／桃園市青年局提供
為響應世界地球日活動，桃園市青年事務局4月起於ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地推出「One Step Green」永續主題月活動，即日起至4月底止，每周均有永續推廣活動及親子教育課程，更推出自備環保杯購買飲品享折扣及響應回收抽獎活動。圖／桃園市青年局提供
為響應世界地球日活動，桃園市青年事務局4月起於ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地推出「One Step Green」永續主題月活動，即日起至4月底止，每周均有永續推廣活動及親子教育課程，更推出自備環保杯購買飲品享折扣及響應回收抽獎活動。圖／桃園市青年局提供

桃園 永續 親子教育

延伸閱讀

中壢掃蕩19酒店KTV喊停鶯燕陪酒 查獲3通緝犯

鼓勵青年投身國際志願服務 桃園申請計畫最高補助30萬

陳冠希開咖啡廳了！「CAFEAO」打造「藍色潮流」進駐台北民生社區，還有限定潮流周邊

陳冠希來台開咖啡廳！合照罵人原因曝 1地雷觸發暴怒

相關新聞

4月中壢「這」咖啡廳推出雙倍折扣優惠 還有免費課程

為響應世界地球日活動，桃園市青年事務局4月起於ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地推出「One Step G...

搶攻「瘋媽祖」商機 四大超商推清明連假優惠

因應一年一度「瘋媽祖」盛事，四大超商出招搶攻清明連假商機，推出多重優惠有望帶動4月營運往上。

雙薪家庭省錢出招 連假慎選景點 未必要砸大錢去人擠人

根據1111人力銀行2日發布的調查顯示，有高達的79.4%上班族，會安排清明兒童連假外出遊玩，預計四天假期預計花費3,5...

18種麵包＋7種飲料任你吃！嵜本生吐司「吃到飽399元」

自2017年於大阪創立，並於2020年登台的「嵜本生吐司（SAKImoto Bakery）」，為慶祝來台5週年，將於4月...

拿坡里「買1送4」只有2週！豆府7品牌「炸雞買1送1」

「達美樂」自4月1日起，以起司火山披薩為基礎，全新推出「晶圓火山披薩」，除了鋪有濃郁的莫扎瑞拉起司外，還灑上草莓珍珠，打...

「黃衣小飛俠」等國片將報到！揪伴文化幣加倍送200點

為迎接即將到來的連假、各項大考後的放鬆，以及國片密集上映期，文化部今日宣布，原來的文化幣「結伴看國片」消費滿350點回饋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。