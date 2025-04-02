4月中壢「這」咖啡廳推出雙倍折扣優惠 還有免費課程
為響應世界地球日活動，桃園市青年事務局4月起於ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地推出「One Step Green」永續主題月活動，即日起至4月底止，每周均有永續推廣活動及親子教育課程，更推出自備環保杯購買飲品享折扣及響應回收抽獎活動，邀請民眾一起用實際行動來支持永續生活，為愛護地球做出更具體的貢獻。
永續主題月活動包含綠生活宣導、回收材料及塑膠再生體驗工作坊等10多場課程，例以老屋及中古家具回收木料重新製作、海廢回塑及重塑，強調永續循環再製。另也推出永續主題親子課程，如再生紙小書工作坊、食農教育農糧饗宴等，基地輔導展售商店及在地創生團隊等也響應永續月活動推出主題課程，從手作中學習如何與環境共生。
青年局長侯佳齡表示，一號空間地方創生基地為桃園首座地方創生基地，是一個促進地方創生發展與創新實踐、支持並輔導在地創生品牌提供產品上架、協助產品驗證及提供多元活動的場域空間。本次透過永續主題月活動，讓每個微小改變累積成推動永續的關鍵力量，並達到推廣地方創生基地目的。
即日起至4月30日止，凡於基地輔導進駐品牌IN BAR咖啡廳自備環保杯購買飲品，享有雙倍折扣優惠，並辦理「響應回收抽獎活動」，活動期間內，只要攜帶廢電池0.5公斤或塑膠袋20個到基地指定回收點，即可兌換抽獎券乙張，活動將於4月27日當天抽出幸運得主，送出豐富的綠色好禮。
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