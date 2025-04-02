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搶攻「瘋媽祖」商機 四大超商推清明連假優惠

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN攜手大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮推出「潮拜媽祖」系列限定紀念商品。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN攜手大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮推出「潮拜媽祖」系列限定紀念商品。7-ELEVEN／提供

因應一年一度「瘋媽祖」盛事，四大超商出招搶攻清明連假商機，推出多重優惠有望帶動4月營運往上。

統一超（2912）7-ELEVEN結合線上線下通路推出一系列媽祖紀念酒款與周邊商品，包括「大甲鎮瀾宮─祈安鑾轎紀念酒」、「白沙屯媽祖香氛轎班小神衣吊飾」、「白沙屯勇字針織手挽袋」等特色商品；2日起限量發售4萬張大甲鎮瀾宮遶境隨取卡，門市全店精品即日起首賣9款全新大甲鎮瀾宮立體宮徽系列包袋，更在遶境途中出動「OPEN!行動購物車」。

7-ELEVEN增加中部門市備貨量兩倍以上，並提供奉茶、素食商品等服務，沿途門市陳列媽祖紀念商品與香客補給專區，搶攻「移動商機」，更加派「OPEN!行動購物車」進駐沿線，即時提供行腳民眾24小時購物需求，預計將帶動周邊門市業績較前一週成長一倍以上。另因應媽祖祝壽大典後的大量寄物需求，鄰近新港門市將於4月8日特別派駐宅急便專人服務，像是換洗衣服、供品、名特產等物品，都可對應快速寄送，減輕信徒遶境負擔。

全家（5903）攜手大甲鎮瀾宮於2日開賣「女神保庇卡」，每張售價700元，超值回饋11%，加贈77元購物金，再抽「大甲媽黃金擺件」；同步於實體店舖推出「女神集章趣」活動，單筆消費滿168元即可集章換取Let's Café 指定咖啡買一送一券或限量開運小物；此外，全家行動購更開賣鎮瀾宮過爐加持的祈福商品，讓無法親臨現場的信眾也能求好運。

萊爾富為迎接清明連續假期，推出白沙屯媽祖聯名系列商品，包括平安米、祈福筷、旅行包、此外，萊爾富Hi café珍珠奶茶系列重磅回歸！4月2日至4月29日，珍珠奶茶全系列買一送一，Hi café大杯特濃美式及拿鐵買20送20，最高現省$1,300。

萊爾富也祭出眾多商品優惠，威豹能量飲料勁芒鳳梨口味、可口可樂、泰山純水、Hi café中杯特濃美式及拿鐵買一送一，M&M巧克力加10元多一件；義美寶吉果汁QQ糖、義美寶吉果汁脆皮糖任選第二件六折。

OKmart 洞察「信仰＋旅途＋連假補給」三合一需求高漲，特別整合「OK派對嘉年華 × OKLINE 團購 × 媽祖授權商品 × 清明限定優惠」四大主軸，搶攻全台信仰補給與文化經濟的春季商機。

OKmart 表示，消費者凡購買精選糖餅與飲料任兩件，即可參加抽抽樂活動，有機會抽中最低一折的驚喜優惠，並推出OKCAFE 特大杯咖啡優惠，4月2日至6日期間，OKmart全台門市推出特大杯莊園美式/拿鐵「同品項買2送1」活動，同步於OKMALL線上商城推出「買6送3、買20送12，再送300點OK Points」成為返鄉、出遊與通勤族的最佳提神補給首選。

白沙屯媽祖 鎮瀾宮

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