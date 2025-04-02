雙薪家庭省錢出招 連假慎選景點 未必要砸大錢去人擠人

根據1111人力銀行2日發布的調查顯示，有高達的79.4%上班族，會安排清明兒童連假外出遊玩，預計四天假期預計花費3,561元，再透過交叉分析顯示，「育有子女」的上班族連假出遊比例意願更高，來到88.7%，預計撒錢7,835元全家出遊同樂。

而已經安排好親子行程的上班族，預計出遊地點為動物園90.1%、兒童樂園84.6%、觀光工廠64.5%、河濱公園騎自行車62.8%，以及老街吃喝55.9%。

調查也指出，有36.4%父母會在兒童節給孩子準備禮物，預算500-1000元占51.2%、500元以下36.1%，1000元以上12.7%。

38歲的米林，育有一名2歲的女兒，每個月要扛房貸，在不婚族眼中是辛苦的，但她認為，只要詳加規劃，養小孩並沒有想像中困難，每個月還能存下4~5萬元，不致於過度影響生活品質。

米林和擔任工程師的先生是雙薪家庭，當初買房子已經精算過，房貸支出控制在薪水三分之一內，購買的車位也拿來出租，每月可額外增加5,000元收入，全家則是搭乘大眾運輸出遊，到哪裡都很方便。

米林說自己很幸運，抽到準公共托嬰中心，扣掉政府補助後只要月付8,000元，省了一大筆育兒費；物價高漲的時代，為了節省外食費，夫妻經常會購買超商友善時光的即期便當飽餐一頓，公司免費員工便當若有剩餘，老公也會主動打包帶回家，只要花錢買一份新鮮現作晚餐給女兒即可。

米林還說，清明兒童連假四天，國內飯店動輒上萬元的一泊二食住宿費，一般家庭根本住不起，已經和老公安排好，出遊景點會以門票幾十元的動物園或兒童樂園為主，性價比高而且小孩也玩得開心，未必要砸大錢去人擠人。

米林也提到，很多不婚族認為人生扛不起養小孩、買房子兩件大事，但其實只要仔細精算，在生活中展現行動，要存錢並沒有想像中困難，也能享受人生不同階段的甜蜜負擔。