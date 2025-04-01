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18種麵包＋7種飲料任你吃！嵜本生吐司「吃到飽399元」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「蔥花包」與「肉鬆麵包」同樣採無限供應。圖／嵜本生吐司提供
「蔥花包」與「肉鬆麵包」同樣採無限供應。圖／嵜本生吐司提供

自2017年於大阪創立，並於2020年登台的「嵜本生吐司（SAKImoto Bakery）」，為慶祝來台5週年，將於4月7日起首度推出「399吃到飽」活動，一次可以享受18款人氣麵包與7款飲品，讓麵包控們可以盡興享用。

嵜本生吐司本次推出的限時活動，將於4月7日至4月30日的平日時段限定登場，包括台北旗艦店、板橋大遠百店、大直忠泰店等3間門市均有參與，每日提供12:30、14:30與16:30等3個時段，均採預約制，可以在90分鐘內，無限享用嵜本生吐司所推出的18種麵包。

針對首度推出的無限續點活動，嵜本生吐司提供有極生、極美、芋頭、極起司、裸麥核桃、極起司火腿、極黑糖生吐司、極地瓜生吐司、巧克力生吐司等9款吐司，還有2款迷你吐司，以及7款小麵包。其中包括有針對台灣消費者所設計推出的「蔥花包」與「肉鬆麵包」，另外還有鹽之花奶油捲、玉米濃湯奶油捲、德國香腸起司捲、日本紅豆餐包等品項。飲品則有7種選擇，通通採無限量供應。

除了吃到飽之外，現場內用還可享BAC蛋糕加購8折優惠，另外提前三天預約，可享免費奶油或果醬兌換。四人同行，可免費換取奶油或果醬。完成打卡或五星好評，即可免費兌換奶油或果醬（每人限一次）。

極起司火腿生吐司。圖／嵜本生吐司提供
極起司火腿生吐司。圖／嵜本生吐司提供
嵜本生吐司提供18款特色麵包，通通採無限供應。圖／嵜本生吐司提供
嵜本生吐司提供18款特色麵包，通通採無限供應。圖／嵜本生吐司提供
極生生吐司。圖／嵜本生吐司提供
極生生吐司。圖／嵜本生吐司提供
極起司火腿生吐司。圖／嵜本生吐司提供
極起司火腿生吐司。圖／嵜本生吐司提供

吐司 起司 麵包

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