拿坡里「買1送4」只有2週！豆府7品牌「炸雞買1送1」

「達美樂」自4月1日起，以起司火山披薩為基礎，全新推出「晶圓火山披薩」，除了鋪有濃郁的莫扎瑞拉起司外，還灑上草莓珍珠，打造出甜鹹交錯的獨特風味，單點780元。活動期間凡購買指定火山披薩（招牌或極致系列），即可獲贈「晶圓火山披薩」，僅限外帶優惠。

迎接兒童節，「拿坡里披薩．炸雞」推出限時「買1送4」優惠方案，4月1日至4月15日，凡外帶或內用購買1個小披薩，即免費贈送4塊炸雞，原價550元，優惠價290元，現享53折。會員憑點數於三商i美食卡APP兌換優惠券，則可享優惠價285元。