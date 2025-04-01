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拿坡里「買1送4」只有2週！豆府7品牌「炸雞買1送1」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「拿坡里披薩．炸雞」推出購買1個小披薩，即免費贈送4塊炸雞。圖／拿坡里披薩．炸雞提供
「拿坡里披薩．炸雞」推出購買1個小披薩，即免費贈送4塊炸雞。圖／拿坡里披薩．炸雞提供

「達美樂」自4月1日起，以起司火山披薩為基礎，全新推出「晶圓火山披薩」，除了鋪有濃郁的莫扎瑞拉起司外，還灑上草莓珍珠，打造出甜鹹交錯的獨特風味，單點780元。活動期間凡購買指定火山披薩（招牌或極致系列），即可獲贈「晶圓火山披薩」，僅限外帶優惠。

迎接兒童節，「拿坡里披薩．炸雞」推出限時「買1送4」優惠方案，4月1日至4月15日，凡外帶或內用購買1個小披薩，即免費贈送4塊炸雞，原價550元，優惠價290元，現享53折。會員憑點數於三商i美食卡APP兌換優惠券，則可享優惠價285元。

針對喜愛炸雞的民眾，「豆府餐飲集團」自4月3日起推出連續4天「買1送1」優惠。活動期間至「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「姜滿堂」、「韓姜熙的小廚房」，單點任一種口味的韓式炸雞，結帳時刷「豆府鐵粉卡APP」會員條碼，4月9日就可獲得「免費炸雞電子兌換券」一張。另外「帕泰家」、「飛機河粉」、「阿達師五星麵舖」，則是推出「鳥籠芋絲炸雞翅」、「越南炸雞」、「椒麻雞腿排」買1送1優惠，同樣可以獲贈免費美味雞料理電子兌換券。

豆府旗下包括涓豆腐等品牌，推出炸雞買1送1優惠。圖／豆府餐飲提供
豆府旗下包括涓豆腐等品牌，推出炸雞買1送1優惠。圖／豆府餐飲提供
達美樂推出「晶圓火山披薩」，打造鹹甜交錯的滋味。達美樂提供
達美樂推出「晶圓火山披薩」，打造鹹甜交錯的滋味。達美樂提供

披薩 豆腐 起司

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