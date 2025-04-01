「黃衣小飛俠」等國片將報到！揪伴文化幣加倍送200點

為迎接即將到來的連假、各項大考後的放鬆，以及國片密集上映期，文化部今日宣布，原來的文化幣「結伴看國片」消費滿350點回饋100點方案，將從明天起一直到暑假過後的9月中推出「加倍回饋」，也就是消費滿350點，「加碼回饋200點」。文化部長李遠也特別推薦多部超適合青年朋友的國片，邀請大家一起看國片、賺更多文化幣零用金。

李遠表示，4月起多部精彩國片接力上映，無論是青春愛情、驚悚懸疑，或是動作冒險，都超適合青年朋友「揪伴」一起到電影院，共同感受影片帶來的歡笑淚水，或一起屏氣凝神找出破案線索，或一同握手尖叫、抒發恐怖時刻的緊張壓力，與親朋好友在電影院留下難忘的回憶。

青春愛情片愛好者，不妨邀請閨密死黨或曖昧好友，一起觀賞新一代人氣男神詹懷雲主演的校園愛情喜劇《有病才會喜歡你》，感受甜蜜浪漫又勵志深刻的高中生戀曲；或是改編自暢銷作家「晴菜」同名小說的校園愛情片《夏日最後的祕密》，體會一段美麗與哀愁的青春成長日記；改編自建中樂旗聯隊故事的勵志校園片《進行曲》，則是帶大家進入一場高中管樂隊學生為了拯救社團，奮力轉型與成長的熱血歷程。

喜歡刺激與懸疑的觀眾，可選擇與膽大的朋友一起體驗由張孝全、李沐、婁峻碩主演的《器子》，以「器官買賣」為題，帶來緊湊的復仇劇情與動作場面；或是時代刑偵片《搜查瑠公圳》，以台灣歷史命案為題材，帶領大家回到1960年代，從蛛絲馬跡中抽絲剝繭，揭開真相；恐怖片《山忌 黃衣小飛俠》則讓大家在電影院內，共同感受靈異傳說的寒意。

其他還有耗時8年拍攝，以布拉瑞揚舞團創辦者布拉瑞揚回到家鄉與部落舞者共同創作、成長為故事的紀錄片《跳進部落的孩子》；或是以「擊劍」運動作為背景的《刺心切骨》，描述一段愛恨交織的兄弟之情，都是深度探索生命的動人故事。