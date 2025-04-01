長榮航空機票下殺3158元起 限定15天開搶

長榮航空今宣布推出「賞花GO！2025長榮航空春季限時優惠」，其中桃園至香港來回機票未稅3158元起，日本航線桃園至沖繩來回未稅6984元起，即日起至4月15日限定15天開搶；另外，官網購買2025年12月31日前，從台灣地區出發的指定航線享有優惠。

長榮航空即日起至4月15日止，推出「賞花GO！2025長榮航空春季限時優惠」，桃園-香港來回未稅價最低3158元起、桃園-曼谷來回未稅價463元起、桃園-新加坡來回未稅價5,719元起。

國人最愛的日本航線，桃園-沖繩來回未稅價6984元起、桃園-大阪來回未稅價1萬127元起、桃園-東京成田來回未稅價1萬802元起；此外，長程航線也有優惠，桃園-洛杉磯來回含稅價29475元起。

長榮航空也攜手各大旅行社推出自由行優惠，長榮大旅行家推出「新有所屬，峴在出發」系列產品，新加坡、峴港搭配精選飯店，未稅最低9999元起；歐洲機加酒行程慕尼黑最低2萬7700元起、米蘭最低2萬6969元起。

團體行程部分也有優惠，「魅力歐洲」首推法比荷10日10萬6900元起、瑞法10日13萬2900元起、西班牙11天10萬7900元起，及西葡14天16萬4900元起；「玩美加族」推薦西溫洛磯賞鯨12日，售價14萬2900元起。

長榮航空表示，規畫4月18日開航桃園-神戶，團體行程更獨家推出關西地區、四國地區深度旅遊，小資出遊去售價2萬7900元起、輕奢華旅行售價4萬8900元起。此外，長榮航空第四代豪華經濟艙將分別於5月16日、5月27日正式投入慕尼黑及米蘭航線的服務。