快訊

直播／共軍今對台軍演 國防部17時臨時召開記者會說明

1-2月期發票中獎清冊出爐 「11名千萬得主」他在豆漿店花35元中大獎

鄭文燦涉貪案又異動！法官重病「住院多日」 桃院證實由審判長代理

長榮航空機票下殺3158元起 限定15天開搶

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空今宣布推出「賞花GO！2025長榮航空春季限時優惠」，其中桃園至香港來回機票未稅3158元起，日本航線桃園至沖繩來回未稅6984元起，即日起至4月15日限定15天開搶。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
長榮航空今宣布推出「賞花GO！2025長榮航空春季限時優惠」，其中桃園至香港來回機票未稅3158元起，日本航線桃園至沖繩來回未稅6984元起，即日起至4月15日限定15天開搶。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

長榮航空今宣布推出「賞花GO！2025長榮航空春季限時優惠」，其中桃園至香港來回機票未稅3158元起，日本航線桃園至沖繩來回未稅6984元起，即日起至4月15日限定15天開搶；另外，官網購買2025年12月31日前，從台灣地區出發的指定航線享有優惠。

長榮航空即日起至4月15日止，推出「賞花GO！2025長榮航空春季限時優惠」，桃園-香港來回未稅價最低3158元起、桃園-曼谷來回未稅價463元起、桃園-新加坡來回未稅價5,719元起。

國人最愛的日本航線，桃園-沖繩來回未稅價6984元起、桃園-大阪來回未稅價1萬127元起、桃園-東京成田來回未稅價1萬802元起；此外，長程航線也有優惠，桃園-洛杉磯來回含稅價29475元起。

長榮航空也攜手各大旅行社推出自由行優惠，長榮大旅行家推出「新有所屬，峴在出發」系列產品，新加坡、峴港搭配精選飯店，未稅最低9999元起；歐洲機加酒行程慕尼黑最低2萬7700元起、米蘭最低2萬6969元起。

團體行程部分也有優惠，「魅力歐洲」首推法比荷10日10萬6900元起、瑞法10日13萬2900元起、西班牙11天10萬7900元起，及西葡14天16萬4900元起；「玩美加族」推薦西溫洛磯賞鯨12日，售價14萬2900元起。

長榮航空表示，規畫4月18日開航桃園-神戶，團體行程更獨家推出關西地區、四國地區深度旅遊，小資出遊去售價2萬7900元起、輕奢華旅行售價4萬8900元起。此外，長榮航空第四代豪華經濟艙將分別於5月16日、5月27日正式投入慕尼黑及米蘭航線的服務。

桃園 航線 長榮

延伸閱讀

桃園兄弟檔清潔員裝病請假 偽造28份收據吃官司

40年以上建物多達30萬棟 桃園成立住都中心推都更

搶好康！2025長榮航空春季限時優惠開跑

桃園恍神男駕砂石車撞電桿 嚴重衝撞現在一片狼籍

相關新聞

「黃衣小飛俠」等國片將報到！揪伴文化幣加倍送200點

為迎接即將到來的連假、各項大考後的放鬆，以及國片密集上映期，文化部今日宣布，原來的文化幣「結伴看國片」消費滿350點回饋...

長榮航空機票下殺3158元起 限定15天開搶

長榮航空今宣布推出「賞花GO！2025長榮航空春季限時優惠」，其中桃園至香港來回機票未稅3158元起，日本航線桃園至沖繩...

3招判別iPhone該換電池了嗎？神腦舊換新最高折1,090元

你的iPhone電池還撐得住嗎？換新機還是換電池就好？神腦教你3招判斷！神腦Apple授權維修中心推出iPhone電池舊...

星巴克包裝咖啡系列2件75折！只有3天、掛耳包也列入

為迎接27週年生日週，星巴克宣布在3月29～31日連續3天，推出「慶祝星巴克27歲生日週．包裝咖啡系列2件75折」優惠。...

慶祝兒童節 北北桃5款票卡免費搭機捷2個月

桃園大眾捷運公司慶祝兒童節與母親節，推出「ㄇㄚ ㄇㄚ帶我搭機捷」活動，4月1日至5月31日，北北桃兒童刷指定票卡進站，均...

桃園兒美館兒童節當天免費入場 還有一日限定特別活動

為迎接兒童節，桃園市兒童美術館4月2日起同時推出3檔精彩展覽與主題書展，4月4日兒童節當天更開放免費入館，並舉辦一日限定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。