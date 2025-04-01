長榮航空春季限時優惠 限時15天、最低3,158元

長榮航（2618）推出「賞花GO！2025長榮航空春季限時優惠」正式起跑，即日起至4月15日23:59止於官網購買2025年12月31日前從台灣地區出發的指定航線，立刻享有獨家優惠折扣，優惠機票數量有限，限時15天。

不論想去亞洲或是美洲，長榮航空都幫您準備了驚喜優惠！桃園-香港來回未稅價最低只要3,158元起、桃園-曼谷來回未稅價5,463元起、桃園-新加坡來回未稅價5,719元起；台灣民眾最愛的日本航線，桃園-沖繩來回未稅價6,984元起、桃園-大阪來回未稅價10,127元起、桃園-東京成田來回未稅價10,802元起，此外，桃園-洛杉磯來回含稅價也只要29,475元起，就等您盡早下訂。

此外，長榮航空與各大旅行社也共同推出各式自由行產品，長榮大旅行家推出【新有所屬，峴在出發】系列產品，新加坡、峴港搭配精選飯店，未稅最低只要9,999元起。歐洲春夏新選擇，機加酒精選行程慕尼黑最低只要2萬7,700元起、米蘭最低也只要26,969元起。

想要參加團體旅遊也沒問題！「魅力歐洲」首推法比荷10日10萬6,900元起、瑞法10日13萬2,900元起、西班牙11天10萬7,900元起及西葡14天16萬4,900元起。「玩美加族」推薦西溫洛磯賞鯨12日，一次暢遊西雅圖、溫哥華雙國兩大城，走訪洛磯山脈四大國家公園，除了保證入住城堡飯店1晚，還安排夏季限定的加拿大賞鯨船及世界最著名的哥倫比亞冰原雪車體驗，售價142,900元起。另超值推薦精選國家寶藏12天，一次暢遊六大國家公園，黃石、大提頓、錫安、布萊斯、拱門、大峽谷，還有四大特殊景點，大鹽湖、紀念碑山谷、羚羊峽谷、馬蹄灣，另搭配一段中段飛機，讓您輕鬆悠遊各大國家公園，售價13萬9,900元起。

長榮航空即將於4月18日開航桃園-神戶，團體行程更獨家推出關西地區、四國地區深度旅遊，有別於傳統的關西地區行程，將規劃由神戶及愛媛不同點進出的不走回頭路專屬旅遊路線，行程亮點將安排神戶港的標誌性建築神戶港塔、擁有悠久歷史與宏偉外觀的姬路城、可一覽壯觀讚岐平原的金刀比羅宮、號稱日本最古老溫泉的道後溫泉，以及日本國家級重要文化遺產松山城等，透過神戶及愛媛的交叉行程，旅途將可探訪岡山、淡路島明石大橋、四國高松或德島等多樣化景點，小資出遊去售價27,900元起、輕奢華旅行售價48,900元起，多樣化選擇詳情可洽長榮航空各家合作旅行社。

現在歐洲深度旅遊正夯，搭乘長榮航空歐洲航班轉機前往柏林、法蘭克福、杜賽道夫、蘇黎世、馬德里、巴塞隆納、哥本哈根、布魯塞爾與華沙，深入歐洲各大城市也享有優惠票價。此外，長榮航空第四代豪華經濟艙將分別於5月16日、5月27日正式投入慕尼黑及米蘭航線的服務，讓您的歐洲之旅也能體驗卓越的飛行品質。