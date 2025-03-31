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3招判別iPhone該換電池了嗎？神腦舊換新最高折1,090元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
神腦嚴選的二手機強調6大保證、半年專業保固，並享有全台240間門市售後服務。圖／神腦國際提供
神腦嚴選的二手機強調6大保證、半年專業保固，並享有全台240間門市售後服務。圖／神腦國際提供

你的iPhone電池還撐得住嗎？換新機還是換電池就好？神腦教你3招判斷！神腦Apple授權維修中心推出iPhone電池舊換新優惠，4月1日起開放線上預約，最高折1,090元，若想直接換新機，舊機回收折抵新機最高加碼折3,000元，輕鬆讓愛機煥然一新。

神腦表示，以下3個方式可檢視手機電池狀況是否要更新：

1. 電池健康度低於 80%：可至「設定」>「電池」>「電池健康度與充電」查看，若低於80%，代表電池已顯著老化

2. 充電異常、耗電快速：若手機充電變慢，或電量掉得特別快，可能是電池效能下降的警訊。

3. 使用超過2年：iPhone電池壽命約500次充電循環（約2年），若長期充電至100%或電量完全耗盡，會加速老化。建議平常勁量維持20～80%電量，並開啟「最佳化電池充電」功能，以延長電池壽命。

神腦全台有8間Apple授權維修中心，優惠期間iPhone 11、12、13 系列可折500元，iPhone 14、15系列則可折700元，完修後買配件現折390元，等於最高優惠1,090元。此外，Mac筆電維修免檢測費，最高可省1,200 元。

如果不想更換電池，神腦也提供另一種優惠升級新機的方法。神腦嚴選二手機強調6大保證、半年專業保固，分為外觀近全新的A級機，以及外觀7成新，價格更親民、功能仍保持良好的B+級機。若擔心電池續航問題，二手機也能享8折優惠更換原廠電池。

全台8間神腦Apple授權維修中心自4月1日起開放線上預約iPhone電池舊換新限量優惠， iPhone 11～15系列最高折扣1,090元。圖／神腦國際提供
全台8間神腦Apple授權維修中心自4月1日起開放線上預約iPhone電池舊換新限量優惠， iPhone 11～15系列最高折扣1,090元。圖／神腦國際提供

老化 配件

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