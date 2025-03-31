台中親子旅店推兒童月活動！ 兒童用餐「幾歲打幾折」
台中市沙鹿區親子旅店「想窩11餐旅館」，規劃超大親子遊戲空間，並復育螢火蟲成功，每年4月螢火蟲季，吸引大批親子客上門。今年兒童節，旅店推4月兒童月優惠，4月整月用餐滿額可抽住宿券，小朋友平日用餐，滿幾歲就打幾折。
想窩11餐旅館規劃超大的小朋友遊憩區，占地超過500坪，有專為0至6歲孩子設計的遊具及砂坑，更有戶外大草皮，讓小朋友開心在草地上跑跳，吸引不少親子住宿、用餐。
為歡慶兒童節，想窩11餐旅館4月3至6日推出系列活動，包括氣球帶動唱、氣球奇幻秀、爬蟲動物介紹，以及近距離探索爬蟲體驗。另也舉辦公益臉部彩繪活動，臉部彩繪活動收入全數捐給家扶基金會，幫助有需要的孩子。
旅店近年發現螢火蟲造訪，在專家指導下，展開螢火蟲復育計畫，於餐旅館後方樹林，營造水生螢火蟲棲息地，並邀請周邊幼兒園，進行螢火蟲幼蟲野放，每年4月中至4月底是螢火蟲季，吸引不少親子客前往，近距離接觸螢火蟲，並瞭解生態保育重要性。
迎接春天到來，星享道飯店的星饗道國際自助餐，推出全新美食企劃「春色餐桌」活動，端出飽滿鮮甜的松葉蟹、龍蝦干貝披薩、戰斧豬排、香煎海大蝦等好料，4月推出「春色餐桌線上旅展」，平日午餐每位僅需880元，晚餐及假日每位1000元，讓民眾省荷包大啖豐盛佳餚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言