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台中親子旅店推兒童月活動！ 兒童用餐「幾歲打幾折」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
星享道飯店的星饗道國際自助餐，推出全新美食企劃「春色餐桌」活動，端出飽滿鮮甜的松葉蟹、龍蝦干貝披薩、香煎海大蝦等好料。圖／業者提供
星享道飯店的星饗道國際自助餐，推出全新美食企劃「春色餐桌」活動，端出飽滿鮮甜的松葉蟹、龍蝦干貝披薩、香煎海大蝦等好料。圖／業者提供

台中市沙鹿區親子旅店「想窩11餐旅館」，規劃超大親子遊戲空間，並復育螢火蟲成功，每年4月螢火蟲季，吸引大批親子客上門。今年兒童節，旅店推4月兒童月優惠，4月整月用餐滿額可抽住宿券，小朋友平日用餐，滿幾歲就打幾折。

想窩11餐旅館規劃超大的小朋友遊憩區，占地超過500坪，有專為0至6歲孩子設計的遊具及砂坑，更有戶外大草皮，讓小朋友開心在草地上跑跳，吸引不少親子住宿、用餐。

為歡慶兒童節，想窩11餐旅館4月3至6日推出系列活動，包括氣球帶動唱、氣球奇幻秀、爬蟲動物介紹，以及近距離探索爬蟲體驗。另也舉辦公益臉部彩繪活動，臉部彩繪活動收入全數捐給家扶基金會，幫助有需要的孩子。

旅店近年發現螢火蟲造訪，在專家指導下，展開螢火蟲復育計畫，於餐旅館後方樹林，營造水生螢火蟲棲息地，並邀請周邊幼兒園，進行螢火蟲幼蟲野放，每年4月中至4月底是螢火蟲季，吸引不少親子客前往，近距離接觸螢火蟲，並瞭解生態保育重要性。

迎接春天到來，星享道飯店的星饗道國際自助餐，推出全新美食企劃「春色餐桌」活動，端出飽滿鮮甜的松葉蟹、龍蝦干貝披薩、戰斧豬排、香煎海大蝦等好料，4月推出「春色餐桌線上旅展」，平日午餐每位僅需880元，晚餐及假日每位1000元，讓民眾省荷包大啖豐盛佳餚。

台中市沙鹿區親子旅店「想窩11餐旅館」，規劃超大的小朋友遊憩區。圖／業者提供
台中市沙鹿區親子旅店「想窩11餐旅館」，規劃超大的小朋友遊憩區。圖／業者提供

朋友 螢火蟲復育 親子

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