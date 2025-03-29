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星巴克包裝咖啡系列2件75折！只有3天、掛耳包也列入
為迎接27週年生日週，星巴克宣布在3月29～31日連續3天，推出「慶祝星巴克27歲生日週．包裝咖啡系列2件75折」優惠。活動期間購買居家調理咖啡系列，即可享有任兩件75折優惠，優惠品項包括咖啡豆、VIA、掛耳式咖啡、典藏咖啡、咖啡禮盒，依各門市現貨為準。
在咖啡豆方面，星巴克特別推薦「星巴克春讚綜合咖啡豆」，具有蜜樹茶般溫和的花香和微甜，搭配上濃郁的可可香氣與微苦尾韻，值得一試。「星巴克禮讚綜合咖啡豆」展現各個產區獨特的香料風味，以及黑櫻桃醇厚華美的甜感，是日常居家最佳良伴。「星巴克典藏哥倫比亞瓜科維亞莊園粉紅波旁」洋溢葡萄柚清新柑橘和芙蓉的酸甜花香，創造出一種明亮而層次豐富的口感，十分迷人。
以上優惠無法與其他行銷活動合併使用，亦不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
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