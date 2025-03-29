快訊

音響喇叭墊材怎麼選？網推「IKEA砧板」意外變神物 網曝原因：超實用

獸醫也看傻！2歲緬因貓尾巴46.99公分 刷新「世界最長貓咪尾巴」紀錄

余答應之後又出事…《甄嬛傳》這妃子被爆賣假包！鐵粉哭：別害下架看不到

聽新聞
0:00 / 0:00

星巴克包裝咖啡系列2件75折！只有3天、掛耳包也列入

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
星巴克禮讚綜合咖啡豆。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克禮讚綜合咖啡豆。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

為迎接27週年生日週，星巴克宣布在3月29～31日連續3天，推出「慶祝星巴克27歲生日週．包裝咖啡系列2件75折」優惠。活動期間購買居家調理咖啡系列，即可享有任兩件75折優惠，優惠品項包括咖啡豆、VIA、掛耳式咖啡、典藏咖啡、咖啡禮盒，依各門市現貨為準。

在咖啡豆方面，星巴克特別推薦「星巴克春讚綜合咖啡豆」，具有蜜樹茶般溫和的花香和微甜，搭配上濃郁的可可香氣與微苦尾韻，值得一試。「星巴克禮讚綜合咖啡豆」展現各個產區獨特的香料風味，以及黑櫻桃醇厚華美的甜感，是日常居家最佳良伴。「星巴克典藏哥倫比亞瓜科維亞莊園粉紅波旁」洋溢葡萄柚清新柑橘和芙蓉的酸甜花香，創造出一種明亮而層次豐富的口感，十分迷人。

以上優惠無法與其他行銷活動合併使用，亦不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

星巴克典藏哥倫比亞瓜科維亞莊園粉紅波旁。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克典藏哥倫比亞瓜科維亞莊園粉紅波旁。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克春讚綜合咖啡豆。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克春讚綜合咖啡豆。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

咖啡豆 星巴克 生日

延伸閱讀

每天喝咖啡能助人長壽！專家建議「黃金攝取量」將健康效益最大化

喝咖啡易骨鬆？新研究顛覆認知 加喝它更保護骨骼

歡慶27周年 星巴克本周連續兩天「買一送一」

誰是早餐店最強霸主？ 網推1間：餐點好吃、咖啡強過星巴克

相關新聞

星巴克包裝咖啡系列2件75折！只有3天、掛耳包也列入

為迎接27週年生日週，星巴克宣布在3月29～31日連續3天，推出「慶祝星巴克27歲生日週．包裝咖啡系列2件75折」優惠。...

慶祝兒童節 北北桃5款票卡免費搭機捷2個月

桃園大眾捷運公司慶祝兒童節與母親節，推出「ㄇㄚ ㄇㄚ帶我搭機捷」活動，4月1日至5月31日，北北桃兒童刷指定票卡進站，均...

桃園兒美館兒童節當天免費入場 還有一日限定特別活動

為迎接兒童節，桃園市兒童美術館4月2日起同時推出3檔精彩展覽與主題書展，4月4日兒童節當天更開放免費入館，並舉辦一日限定...

好康來了！奧萬大森林遊樂區清明連假兒童免費入園

迎接清明、兒童節4天連假，南投縣奧萬大國家森林遊樂區免費放送，12歳以下兒童免費入園，家長也享半票優惠，親子一起暢遊戶外...

星巴克這兩天「限定杯扣15元」12款GMoG系列4/2登場

4月是星巴克的GMoG（Global Month of Good）全球善心月，邁入第15年，今年以For Here Fo...

影／未滿18歲免費入園無限暢玩 六福村祭兒童連假最強優惠

兒童節連假腳步近，六福村推出未成年專屬優惠，凡2007年4月3日後出生者，即可免費暢玩一整天，18歲（含）以上民眾也能享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。