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慶祝兒童節 北北桃5款票卡免費搭機捷2個月

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃捷慶祝兒童節與母親節，北北桃兒童4月1日至5月31日持指定票卡搭車免費。記者陳俊智／攝影
桃捷慶祝兒童節與母親節，北北桃兒童4月1日至5月31日持指定票卡搭車免費。記者陳俊智／攝影

桃園大眾捷運公司慶祝兒童節與母親節，推出「ㄇㄚ ㄇㄚ帶我搭機捷」活動，4月1日至5月31日，北北桃兒童刷指定票卡進站，均免費搭乘。桃捷表示，機捷沿線景點眾多，搭機捷出遊免去塞車與停車煩惱最方便。

桃捷指出，機場捷運串連北北桃3座城市，沿線眾多景點適合親子共遊，A2站有新北大都會公園，A3站有塭仔底濕地公園，A4站有中港大排親水步道，A9有三井OUTLET，A10站有坑子溪休閒農業區，A17站有橫山書法藝術館與原住民族文創園區，A18站有Xpark水族館跟華泰名品城，A19站有桃園市立兒童美術館，A22站則有老街溪步道與觀光夜市。

活動期間，國小以下孩童持桃園市民卡學生卡、桃園市民卡兒童優待卡、台北市數位學生證、台北市兒童優惠卡或新北兒童卡，搭機捷全線免費。另外，桃捷也準備景點地圖與介紹，供家長們規畫遊程。

桃捷慶祝兒童節與母親節，北北桃兒童4月1日至5月31日持指定票卡搭車免費。記者陳俊智／攝影
桃捷慶祝兒童節與母親節，北北桃兒童4月1日至5月31日持指定票卡搭車免費。記者陳俊智／攝影
桃捷慶祝兒童節與母親節，北北桃兒童4月1日至5月31日持指定票卡搭車免費。記者陳俊智／攝影
桃捷慶祝兒童節與母親節，北北桃兒童4月1日至5月31日持指定票卡搭車免費。記者陳俊智／攝影
桃捷慶祝兒童節與母親節，北北桃兒童4月1日至5月31日持指定票卡搭車免費。記者陳俊智／攝影
桃捷慶祝兒童節與母親節，北北桃兒童4月1日至5月31日持指定票卡搭車免費。記者陳俊智／攝影

桃園 機場捷運 機捷

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