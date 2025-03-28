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桃園兒美館兒童節當天免費入場 還有一日限定特別活動

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
為迎接兒童節，桃園市兒童美術館4月2日起同時推出3檔精彩展覽與主題書展，4月4日兒童節當天更開放免費入館，並舉辦一日限定「開放遊戲場」，邀請大小朋友一起發揮創意同樂。圖／桃園市文化局提供
為迎接兒童節，桃園市兒童美術館4月2日起同時推出3檔精彩展覽與主題書展，4月4日兒童節當天更開放免費入館，並舉辦一日限定「開放遊戲場」，邀請大小朋友一起發揮創意同樂。圖／桃園市文化局提供

為迎接兒童節桃園市兒童美術館4月2日起同時推出3檔精彩展覽與主題書展，4月4日兒童節當天更開放免費入館，並舉辦一日限定「開放遊戲場」，邀請大小朋友一起發揮創意同樂。

兒美館去年4月開館以來即將滿1周年，因應今年兒童節連假，推出3檔主題展，1、2樓展廳展出「故事從『不見的秋天』開始」展，為兒美館第3屆策展徵件獲選案，由InTW舞影工作室策畫，邀集4組表演藝術團隊，以劇場、舞蹈與影像的共製方式，帶領觀眾探索四季變化帶來的豐富美感經驗，並透過當代舞蹈、文化律動、兒童劇場、共創活動等一系列展覽教育推廣活動，開啟孩子們對自然環境的思考。

2樓長廊空間將呈現「繪本𨑨桃樂陶陶—桃源文化繪本走讀散策」展，透過農事、季節和地景的變遷交織，展開一場桃園文化走讀旅行。展覽以茶香入夢、五月飛雪油桐花、田家兒女、田水甜、採樟腦的人等5本桃園市文化局經典讀本「桃源文化繪本」為起點，呈現桃園文化生活的立體文本風景。

3樓兒童藝術圖書空間外區將推出「什麼都有便利商店」春季主題書展，精選40本販售各式物件的繪本，繪本選讀內容涵蓋甜點、文具、衣物雜貨，甚至奇特的無形事物。

4月2日開展日邀請「每日茶事團隊」以茶香入夢為主題帶來茶事體驗，觀眾可依自己的喜好挑選一組圖卡及茶杯，享用茶飲，歡迎大家一起來聞茶香、品茶飲，帶著圖卡看展覽；另邀請部落文化藝術團帶來「祭的腳印」舞劇。

今年兒童節連假也延續2024年「外掛學校」將美術館轉化為多樣知識激盪的場所精神，透過一系列工作坊，並至美術館現場動手建造，在館內與孩童共同打造一座臨時的大型遊戲場，「開放遊戲場」現場兒童節也一日限定正式開放參觀。

為迎接兒童節，桃園市兒童美術館4月2日起同時推出3檔精彩展覽與主題書展，4月4日兒童節當天更開放免費入館，並舉辦一日限定「開放遊戲場」，邀請大小朋友一起發揮創意同樂。圖／桃園市文化局提供
為迎接兒童節，桃園市兒童美術館4月2日起同時推出3檔精彩展覽與主題書展，4月4日兒童節當天更開放免費入館，並舉辦一日限定「開放遊戲場」，邀請大小朋友一起發揮創意同樂。圖／桃園市文化局提供
為迎接兒童節，桃園市兒童美術館4月2日起同時推出3檔精彩展覽與主題書展，4月4日兒童節當天更開放免費入館，並舉辦一日限定「開放遊戲場」，邀請大小朋友一起發揮創意同樂。圖／桃園市文化局提供
為迎接兒童節，桃園市兒童美術館4月2日起同時推出3檔精彩展覽與主題書展，4月4日兒童節當天更開放免費入館，並舉辦一日限定「開放遊戲場」，邀請大小朋友一起發揮創意同樂。圖／桃園市文化局提供
為迎接兒童節，桃園市兒童美術館4月2日起同時推出3檔精彩展覽與主題書展，4月4日兒童節當天更開放免費入館，並舉辦一日限定「開放遊戲場」，邀請大小朋友一起發揮創意同樂。圖／桃園市文化局提供
為迎接兒童節，桃園市兒童美術館4月2日起同時推出3檔精彩展覽與主題書展，4月4日兒童節當天更開放免費入館，並舉辦一日限定「開放遊戲場」，邀請大小朋友一起發揮創意同樂。圖／桃園市文化局提供
為迎接兒童節，桃園市兒童美術館4月2日起同時推出3檔精彩展覽與主題書展，4月4日兒童節當天更開放免費入館，並舉辦一日限定「開放遊戲場」，邀請大小朋友一起發揮創意同樂。圖／桃園市文化局提供
為迎接兒童節，桃園市兒童美術館4月2日起同時推出3檔精彩展覽與主題書展，4月4日兒童節當天更開放免費入館，並舉辦一日限定「開放遊戲場」，邀請大小朋友一起發揮創意同樂。圖／桃園市文化局提供
為迎接兒童節，桃園市兒童美術館4月2日起同時推出3檔精彩展覽與主題書展，4月4日兒童節當天更開放免費入館，並舉辦一日限定「開放遊戲場」，邀請大小朋友一起發揮創意同樂。圖／桃園市文化局提供
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為迎接兒童節，桃園市兒童美術館4月2日起同時推出3檔精彩展覽與主題書展，4月4日兒童節當天更開放免費入館，並舉辦一日限定「開放遊戲場」，邀請大小朋友一起發揮創意同樂。圖／桃園市文化局提供
為迎接兒童節，桃園市兒童美術館4月2日起同時推出3檔精彩展覽與主題書展，4月4日兒童節當天更開放免費入館，並舉辦一日限定「開放遊戲場」，邀請大小朋友一起發揮創意同樂。圖／桃園市文化局提供
為迎接兒童節，桃園市兒童美術館4月2日起同時推出3檔精彩展覽與主題書展，4月4日兒童節當天更開放免費入館，並舉辦一日限定「開放遊戲場」，邀請大小朋友一起發揮創意同樂。圖／桃園市文化局提供

兒童節 桃園 美術館

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