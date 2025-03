星巴克這兩天「限定杯扣15元」12款GMoG系列4/2登場

4月是星巴克的GMoG(Global Month of Good)全球善心月,邁入第15年,今年以For Here For Good為主題,鼓勵世界各地近40,000家門市的夥伴與當地非營利組織合作,與當地的社區及顧客相互連結,投身於各種不同的志工活動中。

此外,在地市場更於3月28日及4月28日推出自帶杯扣15元(原杯扣為10元),及星禮程會員完成租借星巴克循環杯乙杯,活動當日優惠贈星4顆的活動,鼓勵顧客持續使用「循環杯」或「自帶杯」,從生活周遭出發實踐永續。