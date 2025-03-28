星巴克這兩天「限定杯扣15元」12款GMoG系列4/2登場

4月是星巴克的GMoG（Global Month of Good）全球善心月，邁入第15年，今年以For Here For Good為主題，鼓勵世界各地近40,000家門市的夥伴與當地非營利組織合作，與當地的社區及顧客相互連結，投身於各種不同的志工活動中。

此外，在地市場更於3月28日及4月28日推出自帶杯扣15元（原杯扣為10元），及星禮程會員完成租借星巴克循環杯乙杯，活動當日優惠贈星4顆的活動，鼓勵顧客持續使用「循環杯」或「自帶杯」，從生活周遭出發實踐永續。