海科館慶兒童節 12歲以下4/3到4/6免費入館

國立海洋科技博物館今天發布新聞稿說，4月3日到6日兒童節連假，12歲以下兒童憑證享全區免費入館，4月4日還有兒童戲曲「魔法5兄妹」，以生動活潑方式讓孩童認識傳統藝術。

海科館表示，4月3日到6日13歲以上民眾可以新台幣75元（原價150元）觀賞精彩海洋劇場，4月4日邀國立台灣戲曲學院京劇團演出童戲曲「魔法5兄妹」。

海科館說，這齣改編自兒童繪本戲曲作品，巧妙融合傳統戲曲「4功5法」（唱、唸、作、打和手、眼、身、法、步）與現代劇場元素，透過生動活潑歌舞劇形式，讓傳統戲曲搖身一變，成為孩子們最愛的奇幻冒險。

海科館長王明源表示，今年精心策劃多項互動體驗，包括主題館魔術秀、氣球表演、腹語故事及親子帶動跳，還有「北火熊拯救海洋大挑戰」闖關遊戲，讓孩子挑戰3關卡對抗垃圾怪物，透過遊戲學習海洋保育知識。

王明源說，潮境智能海洋館推「大眼瞪小眼」微特展闖關活動，探索海洋生物視覺奧秘，另有里海學堂親子營、發泡肌理畫DIY藝術創作與海洋放輕鬆工作坊等親子課程，透過實作拉近與海洋距離。