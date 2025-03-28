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未滿18歲免費入園無限暢玩 六福村祭兒童連假最強優惠

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
六福村推出新主題動物派對，邀大小朋友和動物精靈同樂。圖／六福村提供
六福村推出新主題動物派對，邀大小朋友和動物精靈同樂。圖／六福村提供

兒童節連假腳步近，六福村推出未成年專屬優惠，凡2007年4月3日後出生者，即可免費暢玩一整天，18歲（含）以上民眾也能享有優惠，期間限定推出「六福動漫祭」、「春暖FUN鬆遊」活動，符合活動主題條件者，最低可享499元優惠票價，現省900元。

六福村指出，為讓所有未滿18歲的大小朋友度過最優惠好玩的兒童連假，六福村推出全台連假最強優惠，4月3日至4月6日期間，未滿18歲遊客，帶著身分證相關證明文件即可免費入園，未滿12歲以下兒童，需至少一位家長或成年者陪同入園。

想在兒童連假留下開心回憶，六福村搭上樂園最新打造的主題，2025動物派對「獸出沒」邀請大小朋友一同發揮創意，打扮成自己最喜歡的動漫角色，跟著森林精靈和哈比、哈妮一起遊行狂歡；除了欣賞精彩表演，非洲部落設施「沙漠風暴」也推出保護獸蛋大挑戰，遊客只要坐上360度自轉的雲霄飛車，手中的獸蛋安全無損抵達終點，即可獲得勇士胸章。

一天玩得不過癮，連假直接住關西六福莊無限玩，六福莊也推出「動物派對－叢林奇遇記」早鳥優惠方案，即日起在3月31日前預訂，除了旺日不加價、假日半價優惠外，還升等肯亞綠地客房與招待第4至6人入住（不含專案內容），越早預訂省越大。

方案內容包含3人入住剛果藍天房型，以及含早餐、六福村兩日手環、福豚或狐獴生態體驗二選一、動物派對大禮包等內容，優惠訂房活動即日起至6月22日止，3月29日至6月22日期間都可入住，2天1夜的住宿方案只要1萬800+10%，快相約家人、朋友與動物們一起開啟一段奇妙的叢林探險。

18歲（含）以上民眾也能享有優惠，期間限定推出「六福動漫祭」、「春暖FUN鬆遊」活動，符合活動主題條件者，最低可享499元優惠票價，現省900元。圖／六福村提供
18歲（含）以上民眾也能享有優惠，期間限定推出「六福動漫祭」、「春暖FUN鬆遊」活動，符合活動主題條件者，最低可享499元優惠票價，現省900元。圖／六福村提供
六福村搭上樂園最新打造的主題，2025動物派對「獸出沒」邀請大小朋友一同發揮創意，打扮成自己最喜歡的動漫角色。圖／六福村提供
六福村搭上樂園最新打造的主題，2025動物派對「獸出沒」邀請大小朋友一同發揮創意，打扮成自己最喜歡的動漫角色。圖／六福村提供
兒童節連假腳步近，六福村推出未成年專屬優惠，凡2007年4月3日後出生者，即可免費暢玩一整天。圖／六福村提供
兒童節連假腳步近，六福村推出未成年專屬優惠，凡2007年4月3日後出生者，即可免費暢玩一整天。圖／六福村提供
六福村搭上樂園最新打造的主題，2025動物派對「獸出沒」邀請大小朋友一同發揮創意，打扮成自己最喜歡的動漫角色。圖／六福村提供
六福村搭上樂園最新打造的主題，2025動物派對「獸出沒」邀請大小朋友一同發揮創意，打扮成自己最喜歡的動漫角色。圖／六福村提供

六福村 動物 連假

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