限時5天！7-ELEVEN消費滿額立折再加贈OPENPOINT點數

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自4月3日至4月6日雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋全口味憑icash2.0、icash pay等指定支付工具買一送一。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月3日至4月6日雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋全口味憑icash2.0、icash pay等指定支付工具買一送一。圖／7-ELEVEN提供

即將迎接春節之後的最長連假，7-ELEVEN全台逾7,000家門市與國道服務區商場祭出多重「春遊提案」，包含限時5天全店消費滿額立折加贈點數優惠，還有咖啡、雪淋霜霜淇淋、酷聖霜、思樂冰等最低買一送一起優惠，並於全台限定門市提供創新開發多元的機台吸引消費者駐足，同時更集結全球正夯IP肖像推出多款食飲、盒玩與周邊商品預購。

7-ELEVEN鎖定二次元IP肖像商機，結合實體門市推出「卡通聯萌大明星」專案架，4月2日起至4月29日指定零食糖果2件8折、3件77折，一次買齊SNOOPY、寶可夢、吉伊卡哇、DINOTAENG短尾矮袋鼠等超萌肖像食飲，門市預購同步推出迪士尼、三麗鷗、庫洛魔法使、JOGUMAN等話題商品預購。

同時7-ELEVEN也於清明連假期間於限定門市推出四大機台，包含2025年度全新「寶可夢明耀之星機台」可支援雙人同時遊玩的「合作戰鬥」模式；還有率超商通路之先於全台近40間門市設置的「娃寶機」，可夾取多種肖像娃娃和可愛小物，正版授權商品不怕夾到仿冒品。

到全台各地旅遊，可到24小時不打烊的韓式拍貼機拍攝「人生四格照」，金門陽翟、金豪門市同步引進還能買特產一起留念；屏東限定的墾丁、恆好、海豚灣3間門市提供具有當地特色的相框，將旅途過程的照片上傳可立即印出。還有超商通路首創的「人生飲料機」智FUN機，多元主題機台「盒玩」概念販售12種驚喜飲品，現於全台熱門觀光景點、交通轉運點週邊設置逾30台，遠至澎湖、小琉球等離島地區都有進駐。

滿足連假就近補給需求，7-ELEVEN自4月2日至4月6日限時5天推出春遊開心價活動，活動期間會員到超過7,000家門市購買CITY系列、飲料、零食、冰品、冷凍食品、甜點、健美機能等指定11大類別商品，結帳金額滿250元立折20元再加贈5點OPENPOINT，滿1,000元立折100元再加贈20點OPENPOINT，回饋率最高達12%；全店消費（排除代收代售商品）結帳金額滿1,000元送五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串 4瓶御茶園台灣四季春550ml好禮2選1，滿1,500元4月2日至4月3日加碼送桂格即食大燕麥片330g一罐，4月4日至4月6日加碼送農心辛拉麵3包。活動期間更推出CITY系列、77乳加、Bourbon、老協珍等人氣品牌組合優惠，最低下殺5折起。

4月2日至4月9日「OPENPOINT行動隨時取」推出CITY CAFE大杯美式咖啡32杯、大杯拿鐵22杯等限量組合優惠價888元；購買4杯指定CITY系列飲品搭配4杯酷聖霜／雪淋霜組合最低只要270元。

此外，7-ELEVEN門市即日起至4月15日推出哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥任選2件79折、3件75折；品脫單件特價269元加贈50點OPENPOINT點數；4月3日至4月6日還可享雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋全口味憑icash2.0、icash pay等指定支付工具買一送一，思樂冰則是在4月15日前皆享有第2杯半價優惠，任2杯加價39元就送超萌史努比造型吸管1組（2入），數量有限，售完為止。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN率超商通路之先於全台限定門市設置近年夯遍全台的娃娃機台，正版授權商品不怕夾到仿冒品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN率超商通路之先於全台限定門市設置近年夯遍全台的娃娃機台，正版授權商品不怕夾到仿冒品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至4月15日哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥任選2件79折、3件75折；品脫單件特價269元加贈50點OPENPOINT點數。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至4月15日哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥任選2件79折、3件75折；品脫單件特價269元加贈50點OPENPOINT點數。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN超商通路首創的「人生飲料機」智FUN機，現於全台熱門觀光景點、交通轉運點週邊設置逾30台。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN超商通路首創的「人生飲料機」智FUN機，現於全台熱門觀光景點、交通轉運點週邊設置逾30台。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鎖定二次元IP肖像商機，結合實體門市推出「卡通聯萌大明星」專案架並同步推出多款肖像預購商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鎖定二次元IP肖像商機，結合實體門市推出「卡通聯萌大明星」專案架並同步推出多款肖像預購商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日至4月6日限時5天推出春遊開心價活動，會員購買指定商品享有滿額立折加贈點好康。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日至4月6日限時5天推出春遊開心價活動，會員購買指定商品享有滿額立折加贈點好康。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鎖定二次元IP肖像商機，結合實體門市推出「卡通聯萌大明星」專案架並同步推出多款肖像預購商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鎖定二次元IP肖像商機，結合實體門市推出「卡通聯萌大明星」專案架並同步推出多款肖像預購商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN結合實體門市推出「卡通聯萌大明星」專案架，4月2日至4月29日指定零食糖果2件8折、3件77折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN結合實體門市推出「卡通聯萌大明星」專案架，4月2日至4月29日指定零食糖果2件8折、3件77折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日至4月6日限時5天推出春遊開心價活動，會員購買指定商品享有滿額立折加贈點好康。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月2日至4月6日限時5天推出春遊開心價活動，會員購買指定商品享有滿額立折加贈點好康。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於限定門市引進全新拍貼機台，24小時皆可拍攝當紅的「人生四格照」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於限定門市引進全新拍貼機台，24小時皆可拍攝當紅的「人生四格照」。圖／7-ELEVEN提供
思樂冰在4月15日前皆享有第2杯半價優惠，任2杯加價39元就送超萌史努比造型吸管1組（2入），數量有限，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
思樂冰在4月15日前皆享有第2杯半價優惠，任2杯加價39元就送超萌史努比造型吸管1組（2入），數量有限，售完為止。圖／7-ELEVEN提供

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