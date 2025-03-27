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CoCo手搖飲2杯49！春水堂、茶湯會、清心推創意新品

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
清心福全因應愚人節推出「珍桃氣」。圖／清心福全提供
清心福全因應愚人節推出「珍桃氣」。圖／清心福全提供

3月邁入尾聲，許多手搖飲品牌紛紛推出春季新品。另外因應連假與愚人節到來，也有連假優惠、趣味系飲品陸續登場，讓喜愛手搖飲的民眾盡興享用。

【春水堂】

「春水堂」自4月1日起，推出一系列夏季新品。其中包括7款全新飲品，包括有焙茶西西里、焙茶拿鐵、焙茶仙草拿鐵、荔枝紅柚果茶、四季春紅柚蜜茶、四季春冰茶，以及檸檬蘆薈凍飲，類型囊括焙茶、果茶、純茶與無茶類，每杯65～200元起。餐點部份則推出「胡麻拌豚五花」、「椒麻拌豚五花」、「金萱黃金蟲草雞湯」、「膠原胡麻白湯麵（豚）」。過去僅於中部限定門市供應的「古早味蜜醬肉圓」，自4月起也將於北中南指定門市供應。

【茶湯會】

4月1日起，以「愛荔枝理由」為主題，新推出「玫瑰荔枝紅」與「玫瑰荔枝愛玉四季春」。前者使用錫蘭烏瓦紅茶結合玫瑰與荔枝的甜香，帶來清新風味，每杯65元起；「玫瑰荔枝愛玉四季春」則以四季春為茶底，除玫瑰、荔枝風味，再加上愛玉增添咀嚼口感，每杯75元。4月1日至4月13日期間，購買玫瑰荔枝風味系列飲品任2杯，享85折優惠。

【CoCo】

迎接清明連假，CoCo推出為期一週的優惠活動。3月31日至4月6日期間，購買紅/綠/青茶，任2大杯原價70元，優惠價49元。4月2日品牌好友日，粉絲線上領取優惠券，購買「21歲輕檸烏龍(L)」第2杯10元，原價兩杯110元，優惠價65元。3月26日至4月22日，CoCo與UberEats獨家合作，「粉角奶茶(L)」特價50元，「葡萄柚果粒茶(L)」特價50元。

清心福全

4月1日愚人節即將到來，清心福全繼去年推出「珍珠白」後，今年於3月27日搶先開賣全新愚人節限定偽裝系飲品「珍桃氣 Zhen Tao Chee」，外表看似啤酒，實際上是水蜜桃果肉、珍珠與碳酸飲料組合而成，入口趣味十足且充滿層次，優先推薦無糖、微冰，全台均一價65元。

春水堂7款新飲品，還有多款全新餐點。圖／春水堂提供
春水堂7款新飲品，還有多款全新餐點。圖／春水堂提供
CoCo推出為期一週的優惠活動，品項囊括純茶、21歲輕檸烏龍等不同優惠。圖／CoCo提供
CoCo推出為期一週的優惠活動，品項囊括純茶、21歲輕檸烏龍等不同優惠。圖／CoCo提供
茶湯會打造玫瑰荔枝風味新品，包括「玫瑰荔枝紅」與「玫瑰荔枝愛玉四季春」。圖／茶湯會提供
茶湯會打造玫瑰荔枝風味新品，包括「玫瑰荔枝紅」與「玫瑰荔枝愛玉四季春」。圖／茶湯會提供

愚人節 手搖飲 清心福全 荔枝

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