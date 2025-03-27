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月底不吃土！小時達限時99免運 foodpanda優惠7.2折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda即日起至3月31日美食外送訂單消費滿299元輸入優惠碼「三餐狂叫」即可享8.5折優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda即日起至3月31日美食外送訂單消費滿299元輸入優惠碼「三餐狂叫」即可享8.5折優惠。圖／foodpanda提供

清明祭祖用品、春遊野餐美食，趕快把握這週末用外送優惠買起來！全聯「小時達」歡慶青年節優惠3連發，3月29、30日限時2天，滿99元即享免運，單筆滿329元再贈329福利點（不累贈），買滿1,000元只要輸入折扣碼「春省來了」再送200元；等同於單筆凡買滿1,000元即享最高23.2%回饋，也是首次放送假日最低免運門檻，一定要把握。

除了限定快閃週末優惠，3月28日前「月底不吃土，小時達給你補」解救月底乾枯荷包，單筆滿688元輸入折扣碼「解救荷包君」現折88元。4月2日前平日還有「春漾購物節」活動，超過300個品項買1送1，再贈5%等值福利點回饋（每會員上限500福利點），類別涵蓋休閒零食、飲料沖泡、米油調味品等眾多品項，快趁機囤貨。

foodpanda也祭出春遊優惠，即日起至3月31日美食外送訂單消費滿299元輸入優惠碼「三餐狂叫」即可享8.5折優惠，最高可折抵45元，疊加指定餐廳優惠，最高可享7.2折；pandapro指定用戶，訂購美食外送輸入優惠碼「三餐狂送」，消費滿指定低消享8.5折，最高折140元，每人可用2次；每日6:00～21:59，美食外送訂單滿額輸入優惠碼「三餐狂吃」，享7.5折起優惠，指定用戶訂購美食外送滿指定金額方可使用。

愛喝星巴克的民眾也趕快筆記，即日起至4月1日，美食外送下訂星巴克「經典紅茶那堤」、「巧克力可可碎片星冰樂」享第2杯5折，限於星巴克指定門市訂購指定品項方可享有優惠，部分分店不適用。

全聯「小時達」歡慶青年節優惠3連發，3月29、30日限時2天，滿99元即享免運。圖／全聯福利中心提供
全聯「小時達」歡慶青年節優惠3連發，3月29、30日限時2天，滿99元即享免運。圖／全聯福利中心提供
小時達限時單筆滿688元輸入折扣碼「解救荷包君」現折88元。圖／全聯福利中心提供
小時達限時單筆滿688元輸入折扣碼「解救荷包君」現折88元。圖／全聯福利中心提供

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