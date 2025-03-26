限時3天！7-ELEVEN「超值五六日」超過20款夯品下殺5折起　「這一天」採買最划算

超商周末限定優惠是採買補給日常所需的好時機，7-ELEVEN全台門市3月26日至3月28日推出滿額加贈點活動，購買指定商品滿250元加贈25點OPENPOINT點數，1點等同1元現金，可以跨通路當現金花，等於現賺25元。

7-ELEVEN「超值五六日」3月28日至3月30日精選超過20款人氣食飲、用品，優惠價最低下殺5折起，大推買1送1夯品包含CITY CAFE Hershey’s 好時經典可可、泰山強氣泡水500ml、雪碧無糖汽水600ml、農心辛辣白菜風味拉麵（袋裝）、泰國Bento辣味魷魚（香蒜／香辣）、韓國SWEETORY起司餅乾（切達／卡門培爾）、味覺糖QQ軟糖綜合水果風味、BOURBON FET軟糖（葡萄／可樂），另外還有逛韓國美妝店必買的韓國Ariul眼唇卸妝棉（30片）、韓國Ariul卸妝潔顏濕巾（15入），以及日常洗衣必備的白蘭香氛洗衣球質感小蒼蘭23顆裝等，指定用品類皆享有買1送1超殺折扣。

此外，3月28日至3月30日的7-ELEVEN「超值五六日」活動還有許多挖寶優惠，包含CITY系列人氣單品CITY PRIMA中杯精品馥芮白（冰／熱）、CITY TEA香鑽水果茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（大杯）享有同品項買2送2；統一布丁雞蛋口味100g買4件75折；味味A炒泡麵爆香三杯風味加10元多1件；五月花新柔韌抽取式衛生紙3串（每串8包入）只要269元，以上眾多優惠3月28日同享指定商品消費滿250元加贈25點OPENPOINT點數活動。