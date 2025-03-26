4月優惠再加碼！LINE Pay最高22%回饋 悠遊付抽5555元

現代人就是要靈活使用各種行動支付，不僅使用便利快速，還可以加碼享受消費回饋。迎接4月連假、換季購物消費旺季，LINE Pay、悠遊付再推出新一波優惠升級，趕快筆記別錯過！

LINE Pay第2季擴大回饋場景，「天天LINE Pay-週週領券」活動新增「人氣Outlet」主題，每週一可領取120元優惠券，適用於華泰名品城、MITSUI OUTLET PARK、麗寶OUTLET MALL等7大熱門Outlet。「百貨購物」優惠也涵蓋最新開幕的LaLaport南港、遠東百貨與遠東SOGO，提供用戶更多折扣選擇。此外，「找體驗」服務新增高鐵票與海外交通票券優惠，平日最高15%，週末更提升至22%。綁定富邦J卡支付還能額外獲得2～3%點數回饋。

「天天領券」活動涵蓋全台50個商圈、2,600家店家，消費者每日可領取9折優惠券，適用於台北中山、桃園大溪老街、台中東海、台南孔廟、高雄巨蛋等熱門商圈，滿足購物與娛樂需求。「天天得點」則針對特定通路提供LINE POINTS回饋，週五於新光三越消費滿1,500元可享5%回饋，週末使用Uber Eats消費滿250元達3次還能抽最高300點。家樂福、統一超商、UNIQLO、DON DON DONKI等熱門商店最高提供8%點數回饋，週五儲值LINE Pay星巴克隨行卡滿500元還可得80元星意禮優惠券。

而悠遊付歡慶5周年，推出「悠遊付天天領券送20%回饋」與「卡付同樂最高回饋20%」等活動，還有機會抽中5,555元回饋金。即日起至3月31日，每天至活動頁領取「悠遊付20%現金回饋券」，每會員每日限領1張，輕鬆累積生日回饋。4月1日至4月30日，使用記名悠遊卡扣款消費滿1,000元，可獲得20%回饋券1張，每會員限領2張。