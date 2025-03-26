揪團開喝！吉比鮮釀春季菜限定 連續3天「無限送酒」

迎接春季到來，吉比鮮釀餐廳即日起至5月12日，推出橫跨中、日、韓、越多國風味的亞洲春季創意料理，並同步推出櫻花系列調酒與適合春日喝的「春季博克拉格」鮮釀啤酒。即日起至3月28日，只要到店消費點用春季主菜料理，即可免費獲得一杯375毫升鮮釀啤酒，不限杯數，點越多、送越多。

吉比鮮釀餐廳此次春季菜色以「Spring Vibe, Asia Taste」為主題，推出四個亞洲國家特色創意料理。「四川椒麻雞翅」將八角、丁香、孜然等四川代表性香料，以及乾辣椒粉裹上雞翅後酥炸，適中的辣度和豐富香料，每咬一口都能嚐到濃郁香氣，再沾上特製的奶油藍起司醬，增添起司奶香的味覺層次。

「越式牛肉米線沙拉」一上桌就能聞到清香的檸檬香氣，使用彈牙的越南米線，再放上醃製熱炒過的香檸牛肉，拌入青木瓜、橘子片和各式蔬菜，再撒上辣椒片和花生碎，搭配泰式沙拉醬享用，不但口味酸爽開胃，還能有充分的飽足感。「沖繩塔可拌飯」將白飯鋪底後再依序鋪上美生菜絲、塔可肉醬、鱷梨醬和墨西哥番茄辣醬，最後放上畫龍點睛的半熟荷包蛋，攪拌後混合享用，每口都能吃到爽脆生菜與濃郁肉醬完美交融。

「韓式嘎比牛小排」是一道韓國常見的醃漬帶骨牛排料理，使用多樣的物料醃漬，再用火碳烤，醬香瞬間噴發，鹹甜滋味平衡。「BBQ 醬烤帶骨豬排」則是融合日韓食材而研發，將帶骨豬里肌使用日本琴酒、月桂葉和蔬菜等醃漬後再舒肥，後碳烤上鑽石烙痕後再刷上韓式燒烤醬，琴酒醃料與燒烤醬等帶出的香氣，驚艷的軟嫩肉質，再沾著醬燒奶油醬一併入口，鹹香不膩口。

除了特色料理，另推出適合春日品嘗的調酒，分別是櫻花系列調酒「櫻花菲茲」、「櫻琴黃金拉格」和「鹽漬櫻花摩依多」，以及於冬日釀造、春日開桶的「春季博克拉格」啤酒。其中「櫻琴黃金拉格」更是加入餐廳內人氣啤酒「多特蒙黃金拉格」，使整體酒感更輕盈並帶點微酸， 是別的地方喝不到的啤酒調酒。「春季博克拉格」啤酒是款顏色較淡的博克啤酒，口感濃郁且滑順，充滿濃厚麥芽風味，搭配性高，適合與料理一同品嘗。