Global Mall美好購物節優惠多 聯手SNOOPY、星宇航空可愛助攻

Global Mall環球購物中心3月27日起至4月16日展開「美好購物節」，因應今年初登場的全新會員分級制度，首度推出「會員分級滿額贈」，各種多元回饋最高達20%。另外，也與星宇航空合作，會員消費滿300元就可抽「星宇航空SNOOPY主題航班」，讓可愛的史努比陪你飛。

正值換季採購需求，3月27日起至4月16日會員於新北中和、板橋車站、桃園A8、A19及屏東市指定品牌刷Global Mall聯名卡當日消費滿3,000元，最高送600元電子商品禮券；板橋車站、南港車站、新左營車站、林口A9指定品牌刷聯名卡當日消費滿2,000元最高送400元，回饋最高達20%。

此外，新北中和、板橋車站、桃園A8、A19、屏東市再加碼集結近50家品牌推會員單筆消費滿3,000元享點數3倍送，同時二、三星會員還能享當日單筆滿5,000元再送200元電子商品禮券。新北中和再加碼首五日(3月27日-3月31日)於指定化妝品單筆消費滿30,000元送2,000元電子商品禮券。再加上超過20家銀行、行動支付滿額贈，主打多重、多元好康擴大會員回饋力道。

迎接春季與4月連假到來，Global Mall也特別營造春日歡樂氛圍，展開一系列SNOOPY史努比系列活動與拍照打卡場景，5米高的「史努比鞦韆」氣偶全台首度亮相，4月初將現身新北中和1樓門口、桃園A19廣場，同時全台八店也設置不同出遊打卡場景。

同時還有多樣史努比限定會員禮可蒐集，推出史努比針織袋、陶瓷盤、冰壩杯、保溫瓶、茶杯、旅行袋等出遊及居家生活小物，新會員也能享限定禮，當日加入新會員及不限金額消費即可兌換「SNOOPY小茶杯」一只。除了實體通路，環球Online也推出限定史努比露營系列，扣iMall點數即可兌換。