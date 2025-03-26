身分證「G」開頭75折！長榮鳳凰礁溪 野生雪蟹吃到飽

長榮鳳凰酒店（礁溪）「桂冠自助餐廳」春季餐檯大升級，平日限定「北海道野生雪蟹吃到飽」，再加碼推出酸香爽口的檸檬季甜點，以及現場手工製作、酥脆滑順的義大利經典「卡諾里卷」。同步推出謝師宴揪團優惠與在地縣民75折等好康。

廣受饕客喜愛的桂冠自助餐廳，晚餐時段主打「現煎香嫩牛排」、「烤鴨六吃」及「松葉蟹腳無限供應」等人氣料理，深受饕客喜愛。即日起至6月底，再加碼推出春季限定驚喜，每周一至周四晚餐時段推出「北海道野生雪蟹無限供應」，嚴選來自北海道海域的現撈野生雪蟹，蟹肉細緻鮮甜、口感飽滿，無須繁複調味，即可品嚐最純粹的大海鮮美。

此外，桂冠自助餐廳同步推出謝師宴專屬揪團優惠，不分平假日，只要出示學生證、教師證等相關證件，即可享四人同行享一人免費、八人同行兩人免費的超值回饋。不論大人或兒童皆可合併計算，免費名額以低價者為準。

優惠方案另有設籍宜蘭縣、或身分證字號為「G」開頭的民眾，只要於平日前往用餐，即可享75折專屬優惠。