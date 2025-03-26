高鐵來回噴3千…她嘆「遠距戀愛」燒錢 省錢達人曝搶優惠妙招

「遠距離」戀愛該如何減少花費呢？一名女網友發文，她和男朋友分別住台南、台北，光是搭高鐵來回的交通費就要3千，還有住房費用，讓她不禁感嘆「好累」，對此詢問網友們遠距離戀愛省錢的秘訣。

一名女網友在Dcard發文，表示她住在台南，男友住在台北，屬於「遠距離」戀愛，每次她去北部找男友，男友都會幫她找住的地方，因為他有室友的關係不能住租屋處。她指出交通費是最沉重的負擔，高鐵來回接近3千元，火車也要2千，長途開車又擔心疲勞駕駛很危險。

原PO表示，現在兩人非常辛苦，雖然想見面，但因為花費太高，兩人又都是輪休，要見面「難上加難」。除了交通費用，住宿也是一大難題，遇到六日的話旅宿費用貴到「吐血」，對此詢問網友們遠距離戀愛該如何省錢。

此文一出，不少過來人建議高鐵搶早鳥、住宿多比價，「高鐵看能不能搶早鳥or每個月有兩張88折優惠可用，並且CUBE卡有3%回饋；客運最累但最划算，套票會更划算一點，怕太久的話半夜有直達車」、「住宿的話，無痕開訂房網站比價看看，不要找太貴的區應該還能負擔一點，我們有時候1千出頭就有還不錯簡簡單單的民宿」、「搭夜間客運，找青年旅館」、「不然就是搭夜車去找他或是他下來找妳，南部民宿應該比較便宜一點」。

也有網友分享遠距離戀愛的經歷，「我跟男友遠距離（他台北我高雄）快兩年了，每兩週搭高鐵到彼此的城市，幸運的是我們在住宿方面沒有花到錢，他住我家，我住他租屋處」、「我也是在台北，我男友在台南，我去台南的時候都是搭客運，他來台北的時候就會來住我的租屋處，雖然很辛苦平常都要很省吃儉用，但相信心夠堅定相信彼此就能夠走下去的」。