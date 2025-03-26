南港LaLaport挹注商圈人流！Global Mall南港車站雙成長 加碼優惠倒數

南港LaLaport開幕後瞬間成為最具話題的新商場，同時也帶動南港周邊人流，Global Mall（環球購物中心）指出，南港車站店在美食優惠以及南港商圈嘗鮮逛店人潮帶動下，上周(3月17日-3月23日)業績、人潮雙成長超過10%。緊接著就是4月連假出遊潮，還有即將於3月27日登場的母親節前哨戰「美好購物節」檔期，在一系列優惠帶動下，可望將再帶動一波高成長。

因應春季出遊，Global Mall南港車站加碼推出的「會員美食祭」進入倒數，3月26日前集結近20家品牌推會員憑指定DM獨享買一送一或超值優惠7.5折起。

此外，集結多項春季餐飲新品、清爽美食或甜點大賞推優惠7折起或點數超值購，包括島瓜滷味、老董牛肉麵、想想咖哩、宮福、洪瑞珍三明治、炸雞大獅、Mum,Mum、京都柚子豚骨拉麵等。像是出遊必備的午茶組、沁涼飲品，洪瑞珍三明治推「下午茶點心組」(北斗限定口味三明治+茶飲)原價120元、會員獨享價99元；日出茶太「抹茶拿鐵」兩杯原價150元、限量優惠價135元。

另還有多樣會員獨享好康，宮福推任選兩套鍋物指定套餐，會員享9.5折優惠；島瓜滷味推任選五份大份滷味，會員加贈一份大份滷味；想想咖哩則推會員獨享全品項9.5折優惠、老董牛肉麵為任選兩份套餐享9.5折優惠。此外，會員也能享點數超值購，京都柚子豚骨拉麵推「柚子清湯拉麵+唐揚雞丼」或是炸雞大獅「台式椒鹽臻寶炸雞S+B餐」、奧特拉麵「迷你照燒雞丼」，每份皆可扣100點+100元即可享。