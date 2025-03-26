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長榮酒店新品牌進軍台中七期 「名字同音」享免費升等

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
長榮酒店全新品牌「采寓 halo house」，昨正式開幕。圖／長榮酒店提供
長榮酒店全新品牌「采寓 halo house」，昨正式開幕。圖／長榮酒店提供

繼台北101與國泰人壽合作，進軍台中七期打造城市地標「置地廣場 台中」。長榮酒店也在七期推出全新品牌「采寓 halo house」，搶攻年輕族群市場。台中七期各項建設多箭齊發，也成為台中最重要的核心區。

長榮酒店全新品牌「采．寓 halo house」，座落台中七期的核心優勢位置，總房間數為130間，位處秋紅谷斜對面，距離國家歌劇院、大遠百、Tiger City均不到5分鐘的路程。

「采．寓 halo house」以特殊的六角形玻璃帷幕外觀，從大廳到客房，從屋頂到鏡子，所有小細節都以圓弧造型設計收編，呼應國家歌劇院的特色，為台中再添亮眼特色建築。

飯店一樓以時尚曲線及涵洞概念，精心設計出現代化的大廳接待空間；部分樓層梯間的家飾藝品特別採用德國KARE品牌，結合當代藝術和復古優雅。內裝色調上，飯店以輕奢質感、自主隨興、溫暖明亮的美拉德色系為主，營造輕鬆自在的住房氛圍。

「采．寓 halo house」昨正式營運，為慶賀開幕，即日起至6月30日止，入住豪華樓層旅客可獲專屬設計夾腳拖、環保購物提袋，有與「采‧寓」任1字同音者，入住可獲得長榮巧克力，任2字同音者，可享免費房型升等，同音又同字者，再加碼送價值5016元的台中長榮桂冠酒店冠品鐵板燒套餐2客。

長榮酒店全新品牌「采．寓 halo house」，座落台中七期的核心優勢位置。圖／長榮酒店提供
長榮酒店全新品牌「采．寓 halo house」，座落台中七期的核心優勢位置。圖／長榮酒店提供
「采．寓 halo house」以輕奢質感、自主隨興、溫暖明亮的美拉德色系為主，營造輕鬆自在的住房氛圍。圖／長榮酒店提供
「采．寓 halo house」以輕奢質感、自主隨興、溫暖明亮的美拉德色系為主，營造輕鬆自在的住房氛圍。圖／長榮酒店提供

國家歌劇院 酒店 長榮

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