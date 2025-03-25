聽新聞
0:00 / 0:00
每天「50份韓式炸雞」免費試吃！丸道燒肉加碼送牛舌
想吃免費的韓式炸雞嗎？連鎖韓式炸雞「本村炸雞」，平日限時推出「FREE WINGS DAY」，每店每日限量推出50份免費炸雞供民眾試吃。另外「丸道燒肉」則推出指定時段「飲品買1送1」、「酒水暢飲499」等活動，還可免費加贈「極品牛舌」，讓燒肉饗宴更豐盛。
來自韓國的「本村炸雞」，自4月1日起，針對平日時段推出「FREE WINGS DAY」，週一至週五，每日推出限量50組免費雞翅。除了經典口味之外，還有機會吃到新口味「蜂蜜黑胡椒」，還有經典洋釀、招牌蒜醬、秘製香辣等不同口味，自門市開店即發送號碼牌，每人每日現領一組，包括北車店、重慶南店、微風南山店均同步供應。
源自日本的「まるみち丸道燒肉」，則是自4月1日起推出「平日狂享祭」。平日週一至週四來店，全時段即享「指定飲品買1送1」、「酒水無限暢飲499元」，同時針對17:00～18:30限時加碼，每桌免費贈「極品牛舌」一份。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言