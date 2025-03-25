每天「50份韓式炸雞」免費試吃！丸道燒肉加碼送牛舌

想吃免費的韓式炸雞嗎？連鎖韓式炸雞「本村炸雞」，平日限時推出「FREE WINGS DAY」，每店每日限量推出50份免費炸雞供民眾試吃。另外「丸道燒肉」則推出指定時段「飲品買1送1」、「酒水暢飲499」等活動，還可免費加贈「極品牛舌」，讓燒肉饗宴更豐盛。

來自韓國的「本村炸雞」，自4月1日起，針對平日時段推出「FREE WINGS DAY」，週一至週五，每日推出限量50組免費雞翅。除了經典口味之外，還有機會吃到新口味「蜂蜜黑胡椒」，還有經典洋釀、招牌蒜醬、秘製香辣等不同口味，自門市開店即發送號碼牌，每人每日現領一組，包括北車店、重慶南店、微風南山店均同步供應。