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懶人包／兒童節4月連假主題樂園優惠！遠雄海洋公園、麗寶、劍湖山等好康一文掌握

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兒童節4天連假即將來臨，安排好出遊行程了嗎？全台多間主題樂園都有祭出優惠，《網路溫度計DailyView》每日更新「主題樂園」網路口碑聲量排行榜，帶你快速掌握時下最夯的人氣遊樂園，快來看你有沒有符合優惠資格吧！

麗寶樂園聲量第一！最多觀光人次奪下全台最強樂園

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根據「主題樂園」網路口碑聲量排行榜，可以發現近一週（2025/3/17～2025/3/23）網路聲量第一名是麗寶樂園；根據觀光署資料指出，2024年1月至11月主題遊樂園觀光人次排名，前3名依序為「麗寶樂園」519萬人次、「義大世界」433萬人次、「兒童新樂園」182萬人次，麗寶奪下全台最強樂園，有網友分析，「台中有交通的優勢，南北的學校去麗寶都不遠」、「（因為）有賽車場啊」。

而第五名的九族文化村則是因為一間人工皮公司發抽獎文，邀請網友留言推薦出遊賞花地點，其中不少人提及九族文化村；另外也有人建議陽明山以及淡水天元宮等地。

全台主題樂園兒童節優惠盤點

＃台北市兒童新樂園

活動時間：4/3～4/5

優惠內容：

兒童節連假延長營業時間至晚上21:00，4/6營業到晚上18:00。

全國國小（含）以下兒童，持相關證明文件(學生證、健保卡)，享兒童及陪同家長1位免費入園。

完成酷課雲解謎任務，即可至遊客中心兌換禮品1份。

＃小人國

活動時間：4/3～4/6

優惠內容：

12歲以下兒童，現場購票並搭配一位大人入園，門票特價190元。

4/6身分證有4，1碼票價390元，2碼290元（需主動出示身分證）。

＃野柳地質公園

活動時間：4 /4 10:00～16:00綠蔭大道（不需報名）

優惠內容：

12歲以下兒童免費入園（2013年4月4日及以後出生者含在內）

現場參加闖關活動或完成社群打卡，可再獲得精美小禮物與造型氣球。

＃六福村

1.活動時間：4/3～4/6

優惠內容：未滿16歲免費入園

2.活動時間：4/1～4/30

優惠內容：姓名內含「木」或「木字部首」享優惠價599元，同行親友享優惠價799元（至多3位），平假日均適用，限本人使用，需出示身分證件，幼童出示健保卡加上戶口名簿。

＃麗寶樂園

1.活動時間：4/3～4/6

優惠內容：

12歲以下兒童無須搭配其他票種，即享雙園擇一（探索世界／馬拉灣）入園199元優惠。限民國101年4月6日之後出生兒童適用，於現場購票時出示健保卡正本驗證。

2.活動時間：4/3～4/5

優惠內容：

活動期間雙人月光票499元，需16:00以後入園，且2人須同時入場。

＃東勢林場遊樂區

活動時間：4/3～4/6

優惠內容：

12歲（含）以下兒童，享一人60元門票優惠（1名兒童須1名大人購票陪同）

12歲以上學生持證明文件（國中生以上），享一人160元門票優惠。

＃劍湖山世界

1.活動時間：即日起～4/6

優惠內容：

汽、機車車牌號碼有1、7、9、8，對中任一碼車上每人399元、對中任兩碼以上車上每人只要299元（數字不重複計算，汽車至多優惠4人，機車至多2人）

2.入住日期：4/3～4/6

優惠內容：

一泊二食加上劍湖山門票2張（二日暢遊：限入住當日及隔日使用），再送小火車「劍湖山古坑號」單次接駁2張，只要5,999元。

＃九族文化村

活動時間：即日起～4/6

優惠內容：門票優惠價830元，一票玩到底，含遊樂設施、纜車搭乘。

＃遠雄海洋公園

1.活動時間：3/3～4/28

優惠內容：

不限男女年齡，穿著指定運動上衣（棒球、籃球、足球），本人享入場優惠價699元。

2.活動時間：3/8～5/29

優惠內容：

大專院校學生（含研究所），兩人同行只要990元（原價1980元／2人），驗票時兩人皆需出示學生證。

3.活動時間：3/21～4/19

優惠內容：

牡羊座憑證件入園可享590元優惠價，同行親友至多4人亦可享699元優惠票價。

4.活動時間：4/3～4/6

優惠內容：

12歲以下孩童只需搭配一位購買全票990元的同行者，孩童本人即可享免費入園。

在兒童清明連假期間，不限票種及票價，凡當日入園的遊客皆可享隔日免費再入園，遊客可盡情遊玩。

＃義大遊樂世界

活動時間：4/3～4/6

優惠內容：

全民童樂價699元

12歲以下兒童童樂票99元（需搭配一名購買全票1,080元）

學童暢玩票2,499元（12歲以下學童本人須持證件、當日門票及手章加購）

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