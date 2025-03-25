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AirAsia 新航線開賣！2,499元直飛北海道 暢遊薰衣草花海

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
AirAsia 25日宣布正式開賣全新「台北-札幌（新千歲）」直飛航線。圖/亞洲航空提供
AirAsia 25日宣布正式開賣全新「台北-札幌（新千歲）」直飛航線。圖/亞洲航空提供

持續擴展日本航線版圖，亞洲低成本航空AirAsia 25日宣布正式開賣全新「台北-札幌（新千歲）」直飛航線，並於2025年6月15日起天天直飛，首賣價單程未稅TWD 2,499。

AirAsia今日首賣的「台北-札幌（新千歲）」航線，是AirAsia台灣市場的第12條直飛航線，也是台灣出發的第4條日本航線。該航線將由AirAsia集團旗下泰國亞洲航空（航班代號FD）運用清邁-台北所延伸的第五航權執飛，並採用A320客機，提供180個座位，天天直飛，滿足台灣旅客對日本旅遊的熱切需求。

AirAsia台灣行銷業務總經理王慕凡表示，北海道長年以來都是台灣旅客熱愛的旅遊勝地，冬季賞雪泡湯，夏季則是綠意盎然的避暑天堂。AirAsia這次全新推出台北直飛札幌的航線，讓旅客能夠以高CP值的航空票價，探索北海道夏季的魅力，如薰衣草盛開的富良野、湖泊環繞的洞爺湖、清新宜人的小樽運河，以及札幌熱鬧的啤酒節等，都是旅客夏季出遊的最佳選擇。同時，台北也是日本旅客喜愛的海外目的地之一，此次新航線的開通將大幅提升雙向旅遊需求。

北海道的夏天氣候宜人，不同於台灣的炎熱，是避暑旅行的絕佳選擇。富良野的紫色薰衣草花海、登別溫泉的地獄谷奇景、美瑛的夢幻丘陵地形，都吸引著無數旅客前往朝聖。此外，每年7月至8月舉辦的「札幌啤酒節」更是北海道夏季的一大亮點，讓旅客能夠在清爽的氣候下，享受來自北海道當地的精釀啤酒與美食。

為了慶祝台北至北海道（新千歲）新航線開通，AirAsia推出單程未稅TWD 2,499元的驚喜首賣價。

AirAsia 北海道 航線

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