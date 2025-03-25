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歡慶27周年 星巴克本周連續兩天「買一送一」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克本周四、五連續兩天「買一送一」。圖/摘自星巴克粉絲專頁
星巴克本周四、五連續兩天「買一送一」。圖/摘自星巴克粉絲專頁

星巴克歡慶邁入第27周年，將「以一杯咖啡的初心，開啟生活中美好的一天」，於3/27（四）至28（五）11:00～20:00、連兩日舉辦好友分享日，期間至全台星巴克門市購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

活動規定包括：每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含焦糖可可燕麥奶霜星冰樂、焦糖可可杏仁奶霜星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

活動詳情請依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/XAW5Q7

咖啡 星巴克

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