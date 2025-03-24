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2人88折、4人68折！築間「芡芳石頭火鍋」一人208元起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
築間推出全新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」。圖／築間提供
築間推出全新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」。圖／築間提供

繼「築間幸福鍋物」、「有之和牛鍋物放題」及「築間麻辣火鍋」之後，築間餐飲集團再推出全新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」，預計4月2日插旗台中。為慶祝開幕，可享2人同行88折、4人同行68折等慶祝優惠。

「芡芳石頭火鍋」定位為中平價的石頭火鍋，首店地點位於台中市文心路二段，主打芡芳經石頭湯、雙份魷魚石頭湯及山珍海味湯等3種現炒系列湯底，還有蒜香海鮮干貝白湯、白胡椒豚骨、奶香帕瑪森、經典麻辣鍋等5款湯底可供選擇。主餐則提供美國板腱牛、牧場雪花牛、低脂沙朗牛、履歷雪花等20餘款肉品，每套208元起。自助吧則提供11款冷、熱飲與冰淇淋，其中也包括大苑子聯名「大苑子芒果綠茶」。

芡芳石頭火鍋預計於4月2日正式開幕，開幕當天推出開幕限定優惠，2人同行88折、4人以上同行68折優惠，計畫在2025年上半年開出10家分店。

火鍋 築間

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