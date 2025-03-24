兒童、清明連假樂園搶客 六福村宣布未滿18歲可免費玩

今年兒童清明連假4月3日到6日，六福村推出全台兒童連假最強優惠，未滿18歲遊客帶著身分證相關證明文件(2007年4月3日後出生)，到六福村就能免費玩樂一整天，享受最後一次當孩童的禮遇。

六福村表示，已經成年的民眾還有期間限定推出「六福動漫祭」、「春暖FUN鬆遊」優惠活動，符合活動主題條件者，最低可享499元優惠票價，現省9百元。

六福村表示，為準備迎接18歲成人到來，還能享受最後一次當孩童的禮遇，這次推出的「兒童節禮物」就是大孩童到六福村無限瘋玩，而動漫人物變裝coser出遊正流行，把把自己變裝成最愛的動漫人物，參加在這周末登場的六福村全新主題慶典活動「動物派對-獸出沒」，一起與萌趣的動物遊行表演拍照。

六福莊也推出「動物派對-叢林奇遇記」早鳥優惠方案，即日起在3月31日前預訂，除了旺日不加價、假日半價優惠外，還升等肯亞綠地客房與招待第4到6人入住(不含專案內容)，越早預訂省越大；方案內容包含3人入住剛果藍天房型，以及含早餐、六福村兩日手環、福豚或狐獴生態體驗二選一、動物派對大禮包等內容，優惠訂房活動即日起至6月22日止，