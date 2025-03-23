現省201！拿坡里大披薩優惠189元 必勝客蒜香海鮮披薩上桌

喜歡吃披薩嗎？連鎖披薩「拿坡里」限時推出「大披薩189元」平日限定優惠，共有6種口味可以選擇。「必勝客」則是推出「香濃蒜香海鮮比薩」與「甜不辣三兄弟」等兩款新品，並可享平日「大比薩199元」限定優惠。

即日起至4月30日期間，「拿坡里」推出平日限定優惠，週一至週五，外帶或內用大披薩，原價390元，限時優惠價189元，現享48折，包括有總匯、夏威夷、西西里燻雞、黃金洋食脆雞、蔬菜、金沙蔬食等6種口味可供選擇。

必勝客全新推出「香濃蒜香海鮮比薩」，使用蛤蜊、魷魚條等海味食材，搭配融合蒜末、洋蔥、辣椒、香草葉的蒜香清炒醬，帶來鹹香滋味，外帶限時促銷價199元，搭配外帶買大送大、外帶買大送小方案則為620元。另外必勝客也推出「甜不辣三兄弟」，吃得到經典原味、墨魚、紅麴等三種口味的特製甜不辣，原價75元，加購價69元。