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日本和牛漢堡排「增量50%再減200」！吃豬排抽東京機票
日式漢堡排、炸豬排一直是台灣民眾喜愛的特色料理。源自日本千葉的漢堡排「肉的長谷川」，為慶祝插旗南港Lalaport，特別推出「「日本和牛漢堡排套餐」加量再減價優惠；登台20週年的「勝博殿」，則是推出20週年紀念豬排套餐，還有機會獲得東京雙人來回機票。
來自日本的漢堡排「肉的長谷川」，近日於台北南港Lalaport開設台灣第七間分店，延續供應招牌的日式漢堡排料理。為慶祝新店開幕，3月24日至3月26日期間，推出「日本和牛漢堡排套餐」加量再減價優惠，原價699元，特價499元，並將重量由180公克升級至270公克，每日限量50套。
此外，「肉的長谷川」全台同步推出常客集點卡，購買任一套餐可獲得1點，集滿6點可以兌換「唐揚炸雞」一份；集滿12點可獲得「長谷川經典漢堡排套餐」一份，可跨店累計任一店舖兌換。
同樣是來自日本的美味，2004年登台至今的連鎖豬排「勝博殿」，為慶祝在台20週年，推出週年紀念套餐。選用熟齡期食用澳洲大麥飼糧的「斯麥豬」為主角，打造「斯麥豬里肌套餐」、「斯麥豬腰內套餐」、「斯麥豬千層錦套餐」與「斯麥豬漢堡排套餐」，，每套均為520元， 同步搭配酥炸竹莢魚、酥炸根島鮮蝦，並可加價升級月見吻仔魚小蓋飯或蔥鹽吻仔魚小蓋飯。
活動期間點購20週年紀念套餐，即可獲贈「品牌紀念杯」，共有3種款式。到店消費集點，即有機會抽中勝博殿品牌創始地－「東京」的雙人來回機票，還有萬元加菜金、五千元加菜金以及里脊豬排套餐兌換券等不同獎項。
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