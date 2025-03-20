南港Lalaport開幕 鰻魚飯、摩斯蒟蒻買1送1、天丼5折

南港三井Lalaport即日起開幕，館內多個品牌紛紛推出慶祝優惠。去年10月進駐林口三井Outlet後，大漁餐飲集團旗下鰻魚店品牌「鰻鰻 EXPRESS」即日起進駐南港三井Lalaport，為台北首間門市。店內提供招牌的「活力元氣鰻丼」、「松露風安格斯牛鰻重」、以及雙拼高CP值的「鰻×地雞腿」等特色料理，每份298～458元不等。另外還有全新的季節限定新品「鮮蛤鰻」、「星鰻鰻」，滿足不同民眾的喜好。

為慶祝新店開幕，即日起至3月26日期間，鎮店招牌「一本鰻」原價790元，半價優惠395元，每日限量30份；即日起單筆消費滿500元，即送「鰻魚起司玉子燒兌換券」1份，價值78元，限量500份；3月27日起，單筆消費500元即送「日式茶碗蒸」，價值58元，每日限量20份。另於4月23日前，只要點任一主餐加價88元，即可享「自家製冷泡茶＋日式茶碗蒸」；加價99元享「自家製冷泡茶＋日式手工布丁」茶點組合。

「摩斯漢堡南港LaLaport店」伴隨三井南港LaLaport購物中心開幕，推出一系列新店開幕優惠。即日起，到店消費就送好禮兌換券，憑券可兌換方塊薯餅、中杯冰紅茶、中杯摩斯咖啡（3擇1），送完為止。即日起至3月22日，每日來店前50名，點購任一套餐，憑消費發票可兌換來店禮一份，品項包含摩斯卡、MOS不鏽鋼湯匙、經典加厚瓷杯。

同時店內「蒟蒻禮盒」也同步釋出「買1送1」優惠活動，為期一個月。即日起至4月6日，到店購買任一套餐就送「蒟蒻」1杯，活動期間內單筆消費滿250元，可加碼抽摩斯卡儲值金1,000元，共3名。另外摩斯並推出開幕慶區域聯合優惠券。3月20日起，只要到摩斯漢堡南港、汐止、內湖區門市消費，將發送聯合優惠券，憑券購買「超級大麥薑燒珍珠堡、方塊薯餅及大杯冰紅茶」享109元優惠價；「摩斯炸蝦堡及大杯冰紅茶」組，優惠價89元；「巧克力米派或紅豆抹茶米派」套餐加購享優惠價29元，「大杯摩斯咖啡2入」優惠價69元。