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拚買氣！上半度最優惠的母親節預購新竹大遠百開跑

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹大遠百母親節預購3月20日開跑。業者／提供
新竹大遠百母親節預購3月20日開跑。業者／提供

百貨業上半度最大檔母親節前哨站「美麗購物節」3月20日到4月17日開跑，新竹大遠百這次推出預購促銷加碼優惠最高回饋16.5%，化妝品上半度最大檔，有上萬組特惠組參與，舉凡人氣暢貨王、新品組合、買一送一、買大送小等精選組合搶攻美麗商機，力拚帶動全館業績成長。

滿額送刷卡禮聰明購 最高回饋16.5%

美麗購物節化妝品內睡衣單筆3,000元送300元、單筆滿1萬加送200元，持遠百APP會員百貨服飾單筆4,000元送300元，百貨服飾高額消費加碼當日累計每滿30,000元加送800元。保健器材單筆5,000元送500 元，大家電單筆滿1萬送1,000元。新竹大遠百APP會員獨家享好康，3月20日~4月6日持遠百APP於女男童裝當日單筆滿5,000元加送100元十足券。4樓內睡衣及指定配件當日單筆滿6,800元加送100 元十足券。

3月20日至4月17日持遠百APP於2樓黃金指定專櫃當日單櫃累計滿5萬送600十足券。HEARTS ON FIRE、TASAKI 專櫃日單櫃

累計滿100萬元加贈1萬元十足抵用券。針對信用卡祭出14大銀行化妝品含沐浴精油單筆刷1萬並分6送350元。9大銀行全館當日刷滿5,000元送100 元、15,000 元送300元，8大銀行數位3C、MUJI單筆刷1萬並分6期送500元。另有HAPPY GO點數成金好康限量兌換，50點兌換200元紅利券一張，超值兌換。

寶寶用品大募集 邀您共同守護小腳丫

新竹大遠百秉持公益不斷愛永續，於母親節前夕3月20日至5月13日特別與勵馨基金會共同舉辦「守護小腳丫計畫~用愛延續寶貝的成長軌跡」，在社會上有許多因家庭因素而等待收養的孩子，他們需要保母費、健保費、學費等與生活必需物資，邀請民眾將家中多餘可用之寶寶用品如：奶粉、尿布、奶瓶等捐贈至6樓客服中心，讓我們用愛一同守護小腳丫們共同成長。

公益減碳 織一片生態綠網共同守護地球

3月22日共同響應世界自然基金會「Earth Hour 地球一小時」，將於晚間8點半關閉外牆燈光及非必要燈光一同減碳愛地球，活動當天也將與新竹市環境保境保護局舉辦「永續你的內在美 內衣環保回收」凡捐贈10件內衣，即贈新竹大遠百200元抵用券*1+指定專櫃折價券*1(限量100份)及當日前50名加贈清淨海環保洗碗精，另外3月29日與林業及自然保育署新竹分署共同舉辦霜毛蝠保育宣導活動，凡成功參與即贈送苗木1株，限量200株，邀全民一同來種樹，愛護地球。

兒童連假 職人共學體驗

為迎接兒童節的到來特別舉辦時下深受家長及小孩喜愛的職人DIY體驗，有小小牙醫師、小小獸醫師及超市小店員等，要讓孩子們在活動的過程了解正確的觀念及培養生活自理的能力。另外4月3日至4月6日廣場也將舉辦「愚你童樂市集」，邀請大小朋友一起來同樂。

新竹大遠百守護小腳丫 寶寶用品大募集。業者／提供
新竹大遠百守護小腳丫 寶寶用品大募集。業者／提供
新竹大遠百3月29日辦霜毛蝠保育宣導贈苗。業者／提供
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