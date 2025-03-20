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台鐵再推柴客暖心鐵道之旅 走訪猴硐、十分長者有優惠

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵再推柴客暖心鐵道之旅，帶旅客走訪猴硐，平溪線十分，且長者還享有優惠價。圖／台鐵公司提供
台鐵再推柴客暖心鐵道之旅，帶旅客走訪猴硐，平溪線十分，且長者還享有優惠價。圖／台鐵公司提供

為延續推動地方創生理念並活絡地方經濟，台鐵公司本月27日推出特色支線柴油客車郵輪行程「柴客暖心鐵道記憶之旅」。為體現企業社會責任、關懷長者，台鐵特別邀請板橋榮譽國民之家長者共同參與，重溫鐵道旅遊的美好記憶，並特別規劃敬老票，讓長者也能輕鬆參與這段充滿回憶與情感的旅程。活動全票450元，年滿65歲以上長者可購買敬老票新台幣350元(含排骨便當1個)。

本郵輪列車從台北站出發，停靠猴硐及平溪線十分站，民眾不必轉乘即可抵達十分，這是一場文化探索之旅，讓旅客在搭乘台鐵火車的過程中，除欣賞沿途美麗風景外，更可深入探索台灣特方特色文化與歷史。

以「貓村」聞名的猴硐站，旅客可以在此與可愛的貓咪親密接觸，並深入了解當地的黑金歷史，回顧台灣早期的礦業發展；十分站則是台灣傳統放天燈的熱點，旅客不僅能夠親自放天燈，還可以在充滿懷舊氛圍的十分老街中漫遊，品味在地小吃與手工藝品。

台鐵公司藉此行程希望透過文化交流與地方創生的理念，推動當地經濟發展，並持續推出更多具在地特色的行程，與地方共同創造繁榮。

本次活動車票將於114年3月22日至25日，每日上午8時至下午9時於台北車站14號窗口販售，數量有限，售完為止。

台鐵再推柴客暖心鐵道之旅，帶旅客走訪猴硐，平溪線十分，且長者還享有優惠價。圖／台鐵公司提供
台鐵再推柴客暖心鐵道之旅，帶旅客走訪猴硐，平溪線十分，且長者還享有優惠價。圖／台鐵公司提供
台鐵再推柴客暖心鐵道之旅，帶旅客走訪猴硐，平溪線十分，且長者還享有優惠價。圖／台鐵公司提供
台鐵再推柴客暖心鐵道之旅，帶旅客走訪猴硐，平溪線十分，且長者還享有優惠價。圖／台鐵公司提供
台鐵再推柴客暖心鐵道之旅，帶旅客走訪猴硐，平溪線十分，且長者還享有優惠價。圖／台鐵公司提供
台鐵再推柴客暖心鐵道之旅，帶旅客走訪猴硐，平溪線十分，且長者還享有優惠價。圖／台鐵公司提供

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